Espana agencias

Detenido el imán de Ripoll (Girona) por agresión sexual a una menor, según el Ayuntamiento

Guardar

Barcelona, 14 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Ripoll (Girona), gobernado por Aliança Catalana, ha informado este sábado de la detención del imán de la mezquita del municipio por agresión sexual a una menor, una información que lamenta no haber conocido de forma oficial por los Mossos d'Esquadra.

En un comunicado, el Ayuntamiento asegura que "a través de canales no oficiales" ha tenido conocimiento de la detención del imán de la mezquita de Ripoll, el jueves pasado.

Un portavoz de los Mossos d'Esquadra ha confirmado a EFE que el jueves fue detenida una persona por agresión sexual a menor, pero que los protocolos internos en materia de información sobre ese tipo de delitos impiden a la policía catalana dar más detalles sobre el arrestado.

El comunicado del Ayuntamiento de Ripoll subraya su "profundo malestar por no haber sido informado de esta situación por canales oficiales, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto social que pueden tener".

La propia alcaldesa y diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en una publicación en su cuenta de X dirigida a la consellera de Interior, Núria Parlon, le reprocha haberse enterado de la detención "gracias a una marroquí y no gracias al Departamento de Interior", lo que considera "inverosímil e inadmisible".

"Y que esta noticia no abra telediarios, aún más", añade Orriols en su cuenta de X.

El comunicado del Ayuntamiento afirma que se han puesto a disposición de la familia afectada los servicios jurídicos y de apoyo psicológico y social necesarios.

En la mezquita de Ripoll predicaba el imán Abdelbaky Es Satti, cerebro de los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que reclutó a varios jóvenes del municipio para formar la célula terrorista responsable de los ataques.

Orriols, al frente de la formación independentista de extrema derecha Aliança Catalana, logró después hacerse con la alcaldía de Ripoll con un discurso en el que fue clave la amenaza que a su juicio la inmigración musulmana entrañaba para Cataluña. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ratcliffe critica la inmigración con veinte inmigrantes en la plantilla

Infobae

Tuchel se blinda hasta 2028 y afronta el Mundial sin ruido externo

Infobae

El Guadalajara de Milito, líder en México, recibe al América en el derbi de la jornada

Infobae

Sergio Ruiz sufre una lesión muscular que le tendrá varias semanas de baja

Infobae

Miles de médicos piden la dimisión de Mónica García y avisan de semanas de huelgas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia multará a los puteros

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

ECONOMÍA

Los expertos jurídicos del Govern

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa