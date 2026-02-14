Espana agencias

Confinan San Esteban de Gormaz (Soria) e inician el desalojo de casas por riesgo de riada

Guardar

Valladolid, 14 feb (EFE).- El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado este sábado el confinamiento y el inicio del desalojo de viviendas en San Esteban de Gormaz (Soria), debido a la crecida del río Duero, que en estos momentos pasa con un nivel de casi 5 metros y 274,65 m3/s y con previsión de crecida.

La Junta de Castilla y León ha habilitado la Residencia del Instituto de Educación Secundaria La Rambla, en el propio municipio, como punto de evacuación de los vecinos afectados, ha informado la Junta en un comunicado.

Los puntos de mayor conflicto señalados desde el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz en la propia localidad son: la primera línea de viviendas del Camino del Duero, la vertiente izquierda de la Avenida de Valladolid -desde la Puerta de Castilla hacia arriba, en dirección a la salida hacia Aranda de Duero- y en la Carretera de Atauta -desde el cruce de la N-110, hacia la salida de la localidad-.

Además, se ha iniciado el confinamiento o desalojo de viviendas -según evolución- por los peligros de la riada o por sus efectos en cortes de acceso por carretera en las localidades sorianas de Pedraja de San Esteban y Soto de San Esteban.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha informado de que esta situación podrá ir variando en función de la evolución del paso del río Duero por este y otros municipios.

Así, a lo largo de esta mañana se reunirá el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse de la CHD para decidir al respecto del desembalse en el Embalse de La Cuerda del Pozo.

Desde el Cecopi han hecho hincapié en "el esfuerzo que todas las administraciones deben realizar para estar vigilantes con cualquier necesidad de auxilio que pueda surgir, tanto en el ámbito de los ciudadanos como de sus bienes y se considera necesario seguir solicitando que se extremen las precauciones para evitar incidentes".

Han recordado que ante la posibilidad de cualquier suceso de inundación hay que notificar la situación al 112 lo antes posible y especificar la zona donde se encuentra, personas afectadas, nivel del agua y posible evolución.

El pasado10 de febrero se activó el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Soria.EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Galbiati: Howard está defendiendo como no lo ha hecho en su vida

Infobae

La FA planea investigar a Ratcliffe por sus palabras contra la inmigración

Infobae

Lucas Eguibar: Estas cosas pueden pasar, pero él (Nathan Pare) sabe que no se puede

Infobae

Juan Carlos I asegura que se encuentra "excelentemente bien" y anuncia su intención de regresar a España "pronto"

Juan Carlos I asegura que

El PP se cierra a llegar a pactos con un PSOE "acorralado por la corrupción"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere Ángela Murillo, la primera

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

ECONOMÍA

Qué ayudas fiscales tienen los

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa