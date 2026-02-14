Confinan San Esteban de Gormaz (Soria) e inician el desalojo de casas por riesgo de riada

Valladolid, 14 feb (EFE).- El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado este sábado el confinamiento y el inicio del desalojo de viviendas en San Esteban de Gormaz (Soria), debido a la crecida del río Duero, que en estos momentos pasa con un nivel de casi 5 metros y 274,65 m3/s y con previsión de crecida.

La Junta de Castilla y León ha habilitado la Residencia del Instituto de Educación Secundaria La Rambla, en el propio municipio, como punto de evacuación de los vecinos afectados, ha informado la Junta en un comunicado.

Los puntos de mayor conflicto señalados desde el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz en la propia localidad son: la primera línea de viviendas del Camino del Duero, la vertiente izquierda de la Avenida de Valladolid -desde la Puerta de Castilla hacia arriba, en dirección a la salida hacia Aranda de Duero- y en la Carretera de Atauta -desde el cruce de la N-110, hacia la salida de la localidad-.

Además, se ha iniciado el confinamiento o desalojo de viviendas -según evolución- por los peligros de la riada o por sus efectos en cortes de acceso por carretera en las localidades sorianas de Pedraja de San Esteban y Soto de San Esteban.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha informado de que esta situación podrá ir variando en función de la evolución del paso del río Duero por este y otros municipios.

Así, a lo largo de esta mañana se reunirá el Comité Permanente de la Comisión de Desembalse de la CHD para decidir al respecto del desembalse en el Embalse de La Cuerda del Pozo.

Desde el Cecopi han hecho hincapié en "el esfuerzo que todas las administraciones deben realizar para estar vigilantes con cualquier necesidad de auxilio que pueda surgir, tanto en el ámbito de los ciudadanos como de sus bienes y se considera necesario seguir solicitando que se extremen las precauciones para evitar incidentes".

Han recordado que ante la posibilidad de cualquier suceso de inundación hay que notificar la situación al 112 lo antes posible y especificar la zona donde se encuentra, personas afectadas, nivel del agua y posible evolución.

El pasado10 de febrero se activó el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL) en la provincia de Soria.EFE

