Canadá y Gran Bretaña ganan los primeros oros en mundial de natación artística en Medellín

Medellín (Colombia), 13 feb (EFE).- La canadiense Audrey Lamothe se proclamó este viernes campeona del solo técnico femenino en la primera parada de la Copa del Mundo de natación artística 2026, disputada en Medellín, en una jornada que también coronó al británico Ranjuo Tomblin en la categoría masculina y confirmó el buen momento del equipo español.

Lamothe lideró la final femenina con 237.9283 puntos, tras imponerse con autoridad en dificultad (33.7500), impresión artística (98.1500) y ejecución (139.7783). La eslovaca Zofia Strapekova fue segunda con 237.0800 y la alemana Klara Bleyer tercera con 232.4467.

España colocó a dos nadadoras en el ‘top 8’: Daniela Suárez Fernández terminó séptima con 203.8500 puntos y Rocío Calle García fue octava con 202.6333, en una final de 16 competidoras que abrió el programa femenino del certamen.

La jornada tuvo, además, un carácter histórico, ya que Medellín acoge por primera vez en Colombia y en Suramérica una parada de la Copa del Mundo organizada por World Aquatics.

En la final masculina de solo técnico, el británico Ranjuo Tomblin se quedó con el oro al sumar 223.8033 puntos, gracias a una sólida combinación de 29.9000 en dificultad, 93.2500 en impresión artística y 130.5533 en ejecución.

El mexicano Diego Villalobos Carrillo obtuvo la medalla de plata con 207.1000 puntos, mientras que el kazajo Viktor Druzin completó el podio con 200.5833.

Colombia rozó el podio con Gustavo Sánchez, cuarto con 199.7500 puntos, quedando a poco más de 24 unidades del líder, en una actuación que lo dejó como el mejor latinoamericano fuera del podio, mientras que el brasileño Bernardo Barreto fue quinto (181.2333).

La Copa del Mundo continuará este sábado con pruebas de dúos y rutinas técnicas, en el inicio de un circuito internacional que tendrá posteriores paradas en Europa y Asia antes de la Súper Final. EFE

