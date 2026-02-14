Espana agencias

Asfura y Trezeguet encabezan en Honduras la exhibición del trofeo de la Copa del Mundo

Tegucigalpa, 14 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el exfutbolista franco-argentino David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998, encabezaron este sábado la exhibición del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA en el país centroamericano, en el marco de la gira internacional previa al torneo de 2026.

"El fútbol es lo que une, es lo que trae amor, es lo que trae amistad; es lo que hace que se nos olviden un montón de problemas que tal vez nos agobian todos los días", afirmó Asfura antes de descubrir el trofeo junto a Trezeguet en una ceremonia celebrada en San Pedro Sula.

El gobernante calificó como "un honor" recibir el trofeo en representación de los diez millones de hondureños y expresó su optimismo sobre la clasificación de la selección nacional a la próxima cita mundialista.

"Estoy seguro de que vamos a tener oportunidad, Honduras, Dios mediante, para el próximo Mundial, ser parte de esa emoción", subrayó Asfura tras recibir la copa de manos de Trezeguet, a quien definió como una "leyenda con pasión, amor e historia".

El mandatario hondureño señaló que tener la copa en sus manos simboliza el "corazón de cada ciudadano" y no una distinción política.

Por su parte, Trezeguet, quien actúa como embajador de la FIFA en este recorrido, compartió su emoción por acompañar el trofeo en esta escala centroamericana y recordó cómo la Copa del Mundo marcó su vida desde la infancia.

Acompañar la Copa del Mundo en su recorrido representa "haber cumplido un sueño desde muy joven, soñar con este trofeo tan prestigioso", dijo el exjugador, quien aseguró que su primera gran imagen futbolística fue Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986, antes de lograr su propia gloria doce años después con Francia.

Trezeguet coincidió con el presidente hondureño en el poder transformador del fútbol: "Más allá de lo deportivo, unifica todo lo que es el ámbito social y cultural" y "representa la pasión absoluta".

"El fútbol representa el deporte a título personal más grande, más glorioso y más significativo. Es la unificación total sobre el ámbito social y cultural", afirmó antes de entregar a Asfura una réplica de la Copa del Mundo.

Además, enfatizó que estar cerca de un galardón de este prestigio envía un "mensaje muy claro hacia los más jóvenes" sobre los beneficios de la vida deportiva.

"Practicar deporte es muy saludable, pero si puedes practicar fútbol es algo único que une la pasión con la parte global y grupal", señaló la leyenda, quien cerró su intervención deseando que la selección de Honduras logre regresar pronto a la máxima competición de la FIFA.

El trofeo llegó a Honduras tras iniciar su recorrido el pasado 3 de enero en Riad (Arabia Saudí) en una gira que cuenta con el respaldo de Coca-Cola y contempla la visita a 30 naciones en un periodo de 150 días antes del inicio de la cita mundialista en junio próximo. EFE

