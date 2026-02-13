Espana agencias

Vitor Roque hace líder al Palmeiras; el Santos de Neymar, en zona de descenso

Guardar

São Paulo, 12 feb (EFE).- Palmeiras, con un tanto de garra de Vitor Roque, superó este jueves a Internacional, por 1-3, y ascendió al liderato en la tercera jornada de la Liga brasileña, mientras que el Santos de Neymar perdió en Curitiba para hundirse en la zona de descenso a la segunda división.

Palmeiras, uno de los grandes favoritos, ya está en lo más alto de la clasificación, aunque con los mismos siete puntos que São Paulo, Fluminense y Bahía. Flamengo, el otro favorito y defensor del título, está tres por debajo, tras un inicio irregular.

Se adelantaron los hombres del portugués Abel Ferreira por medio de un cabezazo del central paraguayo y capitán, Gustavo Gómez, a la salida de un córner.

Sin poder contar todavía con el internacional colombiano Jhon Arias, flamante fichaje para esta temporada, el 'Verdão' se relajó en exceso y se llevó un zarpazo de los colorados antes del descanso.

El empate del Inter es uno de los goles de la jornada y lleva el nombre de Ronaldo, un centrocampista de 29 años que se sacó de la manga un disparo con la zurda de primeras que se coló en la escuadra del arquero palmeirense.

Fue un duro golpe para un Palmeiras que se sobrepuso en el arranque de la segunda parte gracias a la pelea y la efectividad de Vitor Roque.

El exjugador del FC Barcelona y Real Betis galopó hacia el área, superó por fuerza a su marcador, recortó a un segundo rival y chutó con la suerte de que un tercero desvió la trayectoria del balón y despistó al portero uruguayo Sergio Rochet.

En la recta final, sentenció Andreas Pereira, que se ha hecho con las manijas del centro del campo de su equipo.

Los tres puntos le permiten al cuadro paulista superar a Red Bull Bragantino, que este jueves perdió, por 2-0, en la cancha de Corinthians, que logró su primera victoria en este 'Brasileirão' y, de paso, salió de la zona de descenso.

Para los locales, campeones de la Copa de Brasil al final del año pasado y de la Supercopa en este 2026, anotaron el zaguero Gabriel Paulista y el lateral Matheus Bidu.

Paulista, exjugador de los españoles Valencia, Villarreal y Atlético de Madrid, volvió esta temporada a su Brasil natal y ya lleva dos goles, tras anotar en la final de la Supercopa contra el Flamengo.

Por su parte, Bragantino puso fin a una secuencia de nueve partidos sin perder y, además, perdió el liderato que ahora ocupa el Palmeiras.

No obstante, el cuadro verdiblanco comparte la cima con São Paulo, Fluminense y Bahía, que cantaron victoria ante Gremio (2-0), Botafogo (1-0) y Vasco da Gama (0-1), respectivamente.

El clásico carioca entre el 'Flu' y el 'Fogão' lo decantó el mediapunta argentino Luciano Acosta, uno de los futbolistas más destacados en este inicio de curso.

El que fue incapaz de sacar adelante su partido fue el Santos, que cayó a domicilio ante el recién ascendido Athletico Paranaense, por 2-1.

Sin Neymar ni Gabriel Barbosa 'Gabigol', quienes según la prensa local se negaron a jugar en el césped artificial de la Arena da Baixada, la disciplina albinegra encajó su segunda derrota liguera en el minuto 91, con el tanto del delantero colombiano Kevin Viveros.

 Antes, había anotado Julimar. Thaciano transformó para el club de Pelé, que ahora marcha penúltimo, con apenas un punto, los mismos que Internacional, Vasco da Gama y Cruzeiro, los otros tres que ocupan la zona de descenso. Cuatro gigantes en peligro. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP afronta la campaña de Castilla y León con la incógnita de cuánto peso tendrá Feijóo

Infobae

CAI y Sporting San Miguelito mandan en Panamá tras cinco jornadas del Clausura 2026

Infobae

Real España resiste en la cima bajo el acecho de Motagua y Olimpia

Infobae

Declarado un incendio forestal en el paraje natural de Cabo Tiñoso (Cartagena)

Infobae

Juventud vive una noche heroica en Quito al eliminar en penaltis a la Católica de Ecuador

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid