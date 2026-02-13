Temas del día de EFE España del sábado 14 de febrero de 2026

TOMÁS Y VALIENTE (ENTREVISTA)

Madrid- Este sábado se cumplen treinta años del asesinato del que fuera presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Su hijo Quico rememora, en una entrevista con EFE, la figura de su padre, a quien, según cree, no le hubiera gustado la actual memoria democrática "selectiva" del Gobierno en torno al terrorismo de ETA. Sagrario Ortega

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PARTIDOS PP (ENTREVISTA)

Madrid- En un partido de fútbol, el rival más fuerte es siempre quien debe apretar. Así lo cree Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, quien afirma en una entrevista con EFE que es el PP quien debe llevar la delantera en las negociaciones con Vox para formar gobiernos regionales. Paula Escalada Medrano

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PARTIDOS IZQUIERDA (ANÁLISIS)

Madrid- Los partidos de la coalición Sumar presentes en el Gobierno, por un lado, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por otro, han reavivado el debate sobre la unidad de la izquierda con muchas dudas aún sobre la concreción de sus planteamientos, sobre todo en el caso del diputado, pero con un mismo objetivo: intentar frenar el avance de Vox. Sol Carreras

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023264680)

PARTIDOS ERC (ANÁLISIS)

Barcelona - La propuesta de un frente unitario de izquierdas lanzada por el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha suscitado el rechazo de la dirección de su partido y ha generado interrogantes en torno a la relación entre la cúpula de los republicanos y su cabeza visible en Madrid. Marc Corominas Planas.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023293020)

HUELGA MÉDICOS

Madrid - Los médicos están convocados por seis sindicatos a una manifestación como antesala de la nueva huelga que comenzará la próxima semana contra la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO BORRASCA

Madrid- Prácticamente toda España sigue en alerta este sábado por la borrasca Oriana, con Castellón en peligro extremo por vientos huracanados, aunque las previsiones meteorológicas para la próxima semana anuncian un cambio en el patrón atmosférico que arrinconará las lluvias en el norte de la península ibérica.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago de Compostela - Los temporales que han azotado a Galicia en las últimas semanas han puesto en evidencia un problema que ocurre todo el año pero que destaca cuando el mar está más embravecido: los residuos, sobre todo plásticos, que devuelve a las playas, ante lo que se están organizando acciones de voluntariado para limpiarlas. Por Paula Fernández

(Texto) (Foto)

BENIDORM FEST

Benidorm (Alicante) - Benidorm Fest 2026 celebra su gran final con 12 aspirantes al triunfo, 150.000 euros de premio en juego y el reto de demostrar que, en su primera edición desligada de Eurovisión, se legitima como gran festival musical español.

(Texto) (Foto)

MATERNIDAD DISCAPACIDAD

Barcelona - La escritora Bego Prados, madre de una hija con autismo, explica en una entrevista con EFE cómo vive la maternidad y los estereotipos que la marcan, una experiencia que recoge en su libro 'No pasa nada'.

(Texto) (Foto)

CARNAVAL CÁDIZ

Cádiz - Tras la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, el carnaval salta del Gran Teatro Falla de Cádiz a la calle y decenas de chirigotas, comparsas, coros y romanceros se despliegan por la ciudad a partir de este sábado y durante una semana para celebrar un nuevo carnaval, una fiesta repleta de ingenio y humor que aspira a convertirse en Patrimonio Cultural INmaterial de la Humanidad por la Unesco.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EXPOSICIÓN BOLAÑO

Blanes - Los últimos dieciocho años de vida de Roberto Bolaño, los que pasó en Blanes y que coinciden con su apogeo creativo, son el esqueleto sobre el que se construye una muestra de la que su comisario, el argentino Juan Insua, señala que rinde tributo a un escritor que, de no ser por su muerte prematura, ostentaría sin duda un Nobel. David Álvarez

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Pamplona.- PARTIDOS PNV.- Declaraciones del presidente del Napar Buru Batzar, Unai Hualde Iglesias, con motivo de la Asamblea Territorial Ordinaria de EAJ-PNV en Navarra. Puerta de la sede de EAJ-PNV

10:30h.- Bilbao.- PARTIDOS BILDU.- El portavoz de EH Bildu en Bizkaia, Iker Casanova, valora la recaudación dada a conocer en el Consejo Vasco de Finanzas. Sede (Buenos Aires, 2). (Texto)

10:30h.- Barcelona.- SALUD BARCELONA.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, participan en el acto de la primera piedra del futuro CAP Fort Pienc y 64 viviendas públicas en el Eixample C/Nàpols, 138 (Texto)

10:30h.- Málaga.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el presidente del Consejo de Alcaldes del PP andaluz, José María Bellido, intervienen en el marco de una reunión del Consejo de Alcaldes de la formación. Sede del PP

10:50h.-Córdoba.- TIEMPO BORRASCA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita este sábado las zonas afectadas de Palma del Río y Rivero de Posadas (Córdoba), una explotación de cítricos (gráficos), y posteriormente atenderá a los medios de comunicación.

11:00h.- Abejar (Soria).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, asiste a la inauguración de la 23ª Feria de la Trufa en Abejar (Soria). Recinto Ferial (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- La presidenta de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, y la portavoz adjunta de su grupo, Susanna Segovia, ofrecen una rueda de prensa para valorar los informes de los expertos sobre la prohibición de las compras especulativas. Sede de Comuns (C/ Marina, 131). (Texto)

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS MÁS MADRID.- La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asiste a una mesa de su formación desplegada en su campaña 'Te están robando Madrid'. Plaza de Oporto

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. Plaza de Alonso Martínez con calle Génova

11:30h.- Formentera.- SENADOR FORMENTERA.- El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, junto a representantes de los partidos de izquierda defienden en una rueda de prensa que la pitiusa menor cuente con un representante propio en el Senado. Es Pujols. Hostal Rosales

11:40h.- Segovia.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, atiende a los medios de comunicación con motivo de la participación en la caravana contra la Zona de Bajas Emisiones de Segovia. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

11:45h.- Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- Miguel Ángel Llamas, coordinador autonómico de Podemos y candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de CyL, participa en el acto 'Vivienda: Tu necesidad, su negocio'. Centro Cívico Zona Sur, Pl. Juan de Austria, 11 (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- BCOMÚ PRIMARIAS.- Bob Pop, candidato a las primarias para escoger al próximo alcaldable de Barcelona en Comú, celebra un acto de campaña en la Barceloneta bajo el lema 'Audacia para ganar'. Centro Cívico Barceloneta (C/ Conreria, 1). (Texto)

13:00h.- Palencia.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por parte de la Coalición En Común (Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes-Equo), Juan Gascón, atiende a los medios. Estatua de la Mujer (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

11:00h.- Dos Hermanas (Sevilla).- FORO VIVIENDA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y la ministra y secretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, participan en un foro del PSOE sobre el derecho a la vivienda. Auditorio del Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme. 'Ciudad del Conocimiento'. C/Miguel Manaute Humanes s/n (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Zaragoza.- SINDICATOS PROTESTA.- La plantilla de Mann + Hummel Ibérica se concentra en rechazo al ERE que la empresa quiere llevar a cabo y que afecta 158 familias.

12:00h.- Sevilla.- MANIFESTACIÓN ANTIDESAHUCIOS.- Manifestación contra las últimas medidas que agravan el acceso a la vivienda moratoria antidesahucios y Ley Andaluza de Vivienda. Gran Plaza

12:30h.- Posadas (Córdoba).- TIEMPO BORRASCA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita una explotación de cítricos en Palma del Río (Córdoba) y una zona de huerta y cultivos de regadío en Rivero de Posadas. Al finalizar las visitas atenderá a los medios. (Texto) (Foto)

SEGURIDAD Y JUSTICIA

11:00h.- Vitoria.- MEDALLAS EMERGENCIAS.- El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, preside el acto de entrega de medallas al Mérito en Emergencias y Protección Civil de Euskadi. Academia de Arkaute (Texto) (Foto)

12:00h.- Santander.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Las organizaciones 'Pasaje seguro' y 'Calles contra el fascismo' convocan una manifestación en Santander para hacer un "reclamo a la dignidad" frente a la situación generada por la llegada de menores migrantes a Cartes. Delegación del Gobierno

12:00h.- Eibar (Gipuzkoa).- RED TORTURAS.- La Red de Personas Torturadas de Euskal Herria ofrece una rueda de prensa con motivo del Día contra la Tortura. Escuela de Ingeniería de la UPV-EHU (Avd. Otaola 29)

SOCIEDAD

Santander.- EDUCACIÓN DOCENTES.- Los sindicatos de la Junta de Personal Docente culminan con una manifestación su última oleada de movilizaciones para exigir la adecuación salarial de los profesores no universitarios.

09:00h.- Palma.- EDUCACIÓN CONGRESO.- Segunda jornada del Congreso de Educación de Colegios Diocesanos de Mallorca y Menorca. Conservatorio

09:30h.- Oviedo.- AMNISTÍA INTERNACIONAL.- Asamblea Internacional Asturias celebra su XXV asamblea. Hotel de asociaciones Santullano

12:00h.- Madrid.- SANIDAD ESTATUTO.- Manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próxima contra el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), convocada por los sindicatos Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA). Del Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad (Texto)

12:30h.- Lapuebla de Labarca.- VINO RIOJA.- En el marco de Uztaberri Eguna 2026 (fiesta de los vinos jóvenes) de Lapuebla de Labarca, la consejera Amaia Barredo hará declaraciones para ofrecer datos actualizados de producción, exportaciones y precio de venta de los vinos de Rioja Alavesa. Plaza El Plano (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

12:00h.- Vigo.- ALONSO MONTERO.- El mundo de las letras despide al escritor e intelectual galleguista Xesús Alonso Montero, fallecido el jueves en Vigo, ciudad donde nació en 1928. Cementerio de Pereiró

13:00h.- Cádiz.- CARNAVAL CÁDIZ.- Decenas de chirigotas, comparsas, coros y romanceros se despliegan por las calles de Cádiz a partir de este sábado y durante una semana para celebrar un nuevo carnaval, una fiesta repleta de ingenio y humor que aspira a convertirse en Patrimonio Cultural INmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Casco histórico (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- CARNAVAL MADRID.- Pregón del Carnaval de Madrid a cargo del mago Jorge Blass. Plaza de Matadero Madrid. (Texto)

13:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- Desfile de la fiesta en la calle del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Del Parque Doramas al Mercado Central

14:00h.- Barcelona.- CAPITAL ARQUITECTURA.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presenta la nueva maqueta de Barcelona, en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura. Carrer Rosselló, 87 (Texto)

16:30h.- Ciudad Rodrigo (Salamanca).- CARNAVAL TORO.- El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo vive su primera jornada completa de encierros y desencierros, además de ser el primero de los festivales taurinos con picadores, en el que intervienen los diestros Diego Urdiales, Alejandro Talavante, Pablo Aguado y el novillero El Mene. (Texto) (Foto)

19:30h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- Rocío Márquez ofrece el primer concierto de la gira 'Himno vertical'. Museo Universidad de Navarra

20:30h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Acto de entrega a los anteriores ganadores de Benidorm Fest del nuevo trofeo del festival, la Sirenita. Palau d'Esports l'Illa

21:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA JAZZ.- Concierto de Stéphane Galland & The Rhythm Hunters en el ciclo El Rincón del Jazz. Auditorio Alfredo Kraus

22:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- Certamen de Ritmo y Armonía del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Avenida de la Constitución (Foto)

22:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- Diez comparsas del Carnaval tinerfeño desfilan en la calle en el concurso de Ritmo y Armonía, uno de los espectáculos más esperados de las fiestas tinerfeñas. Avenida de Anaga

22:00h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Gran final de Benidorm Fest 2026 Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Texto) (Foto)

EFE

ess/oli

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245