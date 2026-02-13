Sánchez hablará sobre la seguridad transatlántica en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Madrid, 13 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich participando en una mesa redonda sobre la seguridad transatlántica.

Sánchez se desplazará la mañana del sábado a esta ciudad alemana y será el primer jefe del Ejecutivo español que intervenga en esta conferencia, una cita anual de la geopolítica que se celebra desde 1963.

Desde este viernes y hasta el domingo participarán unos 200 representantes de gobiernos de 120 países, y este año el evento se desarrolla en un ambiente de división entre Europa y Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, es uno de los participantes en la Conferencia.

En el panel en el que intervendrá el jefe del Ejecutivo para analizar diversos aspectos de la seguridad transatlántica, estarán presentes también, entre otros, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen (después de toda la polémica existente por las pretensiones de Estados Unidos sobre Groenlandia) y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Ante el distanciamiento entre Estados Unidos y Europa durante la actual administración de Donald Trump, Sánchez, uno de los líderes más críticos con el presidente estadounidense, ha venido defendiendo el reforzamiento del vínculo transatlántico, pero sin que eso suponga ningún tipo de "vasallaje" ante el país norteamericano. EFE