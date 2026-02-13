Sábado 14 de febrero de 2026

.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción deportes. Un Real Madrid al alza en la LaLiga recibe a la Real Sociedad en racha que llega al Santiago Bernabéu después de batir al Athletic Club a domicilio en las semifinales de la Copa del Rey y que no conoce la derrota desde que su técnico, Pellegrino Matarazzo, llegara en diciembre a San Sebastián. Una jornada en la que se disputan también los partidos Espanyol-Celta, Getafe-Villarreal y Sevilla-Alavés.

(Texto) (Foto)

. Previas de los partidos Oviedo-Athletic, Rayo-Atlético de Madrid, Levante-Valencia y Mallorca-Betis.

. Atlético de Madrid. Entrenamiento (11.30, Majadahonda, primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. (FOTO) (VÍDEO)

.

BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción deportes. El Casademont Zaragoza recibe al Joventut (18.00), el Covirán Granada al Dreamland Gran Canaria (19.00), La Laguna Tenerife al Río Breogán (20.00) y el UCAM Murcia al San Pablo Burgos (21.00) en los partidos de la vigésima jornada de la Liga Endesa que se disputan este sábado.

(Texto) (Foto)

. Última hora de los partidos Hiopos Lleida-Basquet Girona, MoraBanc Andorra-Valencia Basket, Barça-Baxi Manresa, Surne Bilbao Basket-Kosner Baskonia y Unicaja-Real Madrid.

.

BALONCESTO ALL STAR NBA

Inglewood (California, EE.UU.). El 'All Star' de la NBA reúne este sábado a los mejores tiradores de la NBA para los tradicionales concursos de triples, mates y desafío de habilidades, uno de los espectáculos más icónicos de la franquicia. Información de Mikaela Viqueira

(Texto) (Foto)

.

Milán (Italia). La octava jornada de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina reparte este sábado medallas en baches dual femenino de esquí estilo libre, relevos 4x7,5 km femeninos de esquí de fondo, gigante masculino de esquí alpino, sprint femenino 7,5 km de biatlón, 500 metros masculinos de patinaje de velocidad, 4ª manga de skeleton femenino, saltos masculinos desde el trampolín largo de esquí nórdico y final A de 1.500 metros masculinos de patinaje de velocidad en pista corta o 'short track'. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

. Españoles: Nil Llop, que hizo historia al conseguir dos plazas para la delegación española en patinaje de velocidad, participa en la prueba de 500 metros.

.

Redacción Deportes. La estremecedora caída de la estadounidense Lindsey Vonn, el dominio de Johannes Hoesloft Klaebo en el esquí de fondo y la polémica por el casco del ucraniano Vladyslav Heraskevych han marcado la primera mitad de los Juegos de Milán-Cortina 2026, que llegan este sábado a su ecuador. Por Alba Calzado

RUGBY SEIS NACIONES

Redacción deportes. Escocia e Inglaterra disputan la Copa Calcuta, el origen del torneo más antiguo del mundo, el Seis Naciones que vive este sábado su segunda jornada de la edición de 2026, en la que el sábado también se juega el Irlanda-Italia, y el Gales-Francia el domingo.

(Texto)

-------------------------------------------------------------

.

AGENDA INFORMATIVA

.

AJEDREZ

- Campeonato Internacional de ajedrez freestyle con el acuerdo de la FIDE (hasta 15)

.

ATLETISMO

- Campeonato de España de short track por clubes (Valencia).

- Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza short track.

.

AUTOMOVILISMO

- Rally de Suecia, 2ª prueba del Mundial (hasta 15). Siete tramos, el último a las 18.05.

.

BALONCESTO

- Liga Endesa. 20ª jornada (FOTO): Casademont Zaragoza Joventut (18.00), Covirán Granada-Dreamland Gran Canaria (19.00), La Laguna Tenerife-Río Breogán (20.00) y UCAM Murcia-San Pablo Burgos (21.00).

. Última hora de los partidos Hiopos Lleida-Basquet Girona, MoraBanc Andorra-Valencia Basket, Barça-Baxi Manresa, Surne Bilbao Basket-Kosner Baskonia y Unicaja-Real Madrid.

- Fin de semana del All Stars de la NBA, en California (hasta 15). Concursos de triples y mates. Información de Mikaela Viqueira (FOTO)

.

BALONMANO

- Liga ASOBAL. 17ª jornada: Tubos Aranda Villa de Aranda-Bada Huesca (16.30), Recoletas Atl. Valladolid-Barça (17.00) y Dicoperbal Logroño La Rioja-Bathco Torrelavega (20.30).

.

CICLISMO

- Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana (hasta 15).

- Vuelta a la Región de Murcia-Costa Cálida (y 14).

- Tour de la Provenza, en Francia (hasta 15).

.

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 24ª jornada (FOTO): Espanyol-Celta (14.00), Getafe-Villarreal (16.15), Sevilla-Alavés, Real Madrid-Real Sociedad (21.00)

. Previas de los partidos Oviedo-Athletic, Rayo-Atlético de Madrid, Levante-Valencia y Mallorca-Betis.

. Atlético de Madrid. Entrenamiento (11.30, Majadahonda, primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Diego Pablo Simeone (FOTO)(VÍDEO).

- LaLiga Hypermotion. 26ª jornada: Córdoba-Leganés (14.00), Burgos-Cádiz (16.15), Cultural Leonesa-Zaragoza (18.30), Granada-Valladolid (21.00)

. Previas de los partidos Mirandés-Las Palmas, Eibar-Racing Santander, Huesca-Ceuta, Albacete-Sporting y Castellón-Deportivo

- Liga F. 20ª jornada: Granada-Levante (12.00), Badalona Women-Costa Adeje Tenerife (12.00), Deportivo Abanca-Sevilla (16.00), Barcelona-Eibar (18.30).

- Copa de Inglaterra (cuarta ronda): Manchester City-Salford City (16:00), Aston Villa-Newcastle (18:45) y Liverpool-Brighton (21:00).

- Bundesliga alemana (jornada 22): Werder Bremen-Bayern Múnich (15:30). (FOTO).

- Liga francesa (jornada 22): Marsella-Estrasburgo (17:00) y París FC-Lens (21:05).

- Liga italiana (jornada 25) (FOTO): Como-Fiorentina (15:00) y Inter-Juventus (20:45).

.

FÚTBOL SALA

- Primera División. 18ª jornada: Palma Futsal-Xota (13.00), Jimbee Cartagena-Córdoba (17.00), Peñíscola-Noia (18.00), Valdepeñas-Jaén (19.00) y Ribera Navarra-Movistar Inter (20.00).

.

GOLF

- LIV Golf. Torneo de Adelaida (Australia), en The Grange Golf Club (hasta 15).

- PGA Tour. AT&T Pebble Beach Pro-Am, en los Pebble Beach Golf Links de Pebble Beach, California (EEUU) (hasta 15).

.

HOCKEY

- Pro Liga. Australia-Argentina femenino, en Hobart (07.30).

.

HOCKEY PATINES

- Liga de Campeones (F). El Cerdanyola recibe al Trissino (ITA), el Vila-sana al Telecable, el Palau al Manlleu y el Fraga visita al Benfica (POR).

.

MOTOCICLISMO

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto3 en el circuito de Jerez (y 15)

.

OLIMPISMO

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Pruebas con medallas: baches dual femenino de esquí estilo libre (11.46), relevos 4x7,5 km femeninos de esquí de fondo (12.00), 2ª manga del gigante masculino de esquí alpino (13.30), sprint femenino 7,5 km de biatlón (14.45), 500 metros masculinos de patinaje de velocidad (17.00), 4ª manga de skeleton femenino (19.35), saltos masculinos desde el trampolín largo de esquí nórdico (19.57) y final A de 1.500 metros masculinos de patinaje de velocidad en pista corta o 'short track' (22.42).

. Españoles: 17.00 Patinaje de velocidad. 500, final: Nil Llop.

.

RUGBY

- Seis Naciones. 2ª jornada: Irlanda-ItaliaSeis Naciones. (15:10) y Escocia-Inglaterra (17:40).

- Campeonato de Europa. 2ª jornada: España-Suiza, en Valladolid (20.00).

- Series Mundiales de rugby a 7. Etapa de Nairobi, con la selección femenina española.

.

TENIS

- Torneo WTA 1.000 de Doha (hasta 14).

- Torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU) y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires (hasta 15).

- Entrevista a Gustavo Santoscoy, director del Abierto de tenis de Mérida, torneo 500 de la WTA que se jugará este mes con la presencia de la española Paula Badosa, entre otras jugadoras de primer nivel.

.

VELA

- SailGP. Segunda prueba de la temporada, en Nueva Zelanda (y 15)

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com