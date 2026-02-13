Registrado un terremoto de 2,4 grados con epicentro en Ubrique (Cádiz)

Sevilla, 13 feb (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en la localidad gaditana de Ubrique (Cádiz) que ha sido sentido por la población.

Según la información facilitada por el IGN, el seísmo se ha producido a las 20:34 horas con epicentro al sureste del municipio de Ubrique y a una profundidad de dos kilómetros, con latitud de 36.64 grados norte y una longitud de 5.4 grados oeste.

La Red Sísmica del IGN ha registrado entre el 3 y el 12 de febrero 106 terremotos de pequeña magnitud (entre 1,2 y 3,6 grados) al suroeste de la provincia de Málaga y sureste de la de Cádiz, entre la Sierra de Grazalema y la costa de Estepona, con profundidades entre 0 y 40 kilómetros, así como en el localidad almeriense de Partaloa.

El terremoto de mayor magnitud registrado hasta el momento, de 3,6 grados, ocurrió el domingo 8 de febrero al noroeste de Jimera de Líbar y fue sentido con una intensidad máxima observada de III-IV (entre débil y ampliamente observado), sin que consten daños, según el IGN. EFE