Real España resiste en la cima bajo el acecho de Motagua y Olimpia

Tegucigalpa, 12 feb (EFE).- El Real España se mantiene en la cima del torneo Clausura de Honduras, pese a empatar 1-1 ante el Juticalpa en la quinta jornada, en la que el Marathón igualó 2-2 con el Platense y la Universidad Pedagógica firmó el mismo marcador frente al Victoria.

El equipo dirigido por Jeaustin Campos rescató un punto en un encuentro de alta intensidad ante Juticalpa.

Tras un primer tiempo sin goles, Eddie Hernández abrió el marcador al minuto 53 al aprovechar un balón suelto en el área tras un saque de esquina, pero la ventaja duró poco, al 64′ Marcelo Canales igualó las acciones.

Con este resultado, Real España mantiene la cima con 11 puntos, mientras que Juticalpa quedó quinto con seis unidades.

Universidad Pedagógica empató este jueves 2-2 en su estadio con Victoria, que tiene al argentino Hernán 'La Tota' Medina en el banquillo.

Los universitarios tomaron la delantera con un gol de Kilmar Peña (m.16) y aumentaron con un remate de Jonathan Núñez (m.33).

Un minuto después Victoria recortó distancias por medio de Luis Daniel Hernández y, ya en el 45′, Yaudel Lahera puso el 2-2.

La quinta fecha cerró con otro empate 2-2 entre Marathón, que tiene como timonel al argentino Pablo Lavallén, y Platense.

El local Platense se adelantó en el minuto 15 con un gol de Edwin Solano, pero Marathón emparejó en el 45 con un tanto de Odín Ramos.

Rubilio Castillo puso a ganar al Marathón en el minuto 53 con un gol de penalti, y 14 minutos después Solano volvió a aparecer para marcar y establecer el 2-2 definitivo.

El miércoles, Motagua goleó 5-0 al Génesis y escaló hasta la segunda plaza con ocho puntos, los mismos que ostenta Olimpia, que comanda el uruguayo Eduardo Espinel.

El uruguayo Rodrigo de Olivera fue la figura al firmar un triplete (m.48, 79 de penal y 90) y colocarse como máximo artillero del certamen con cuatro tantos.

El festival goleador lo completaron Óscar Padilla (m.55) y el brasileño Romario da Silva (m.69).

Génesis, que aguantó en la primera parte, se desmoronó en el complemento y terminó con diez hombres por la expulsión de Ángel Sánchez.

Por su parte, Olancho, del entrenador colombiano Jhon Jairo López, logró su primer triunfo del torneo al vencer 1-0 a Choloma.

Un solitario gol de Clayvin Zúniga fue suficiente para vencer como visitante al Choloma, que ocupa la novena plaza con tres puntos. EFE

Jueves, 12 de febrero

