Playas de Castellón y Diputación Valencia defienden su título en el Luis Puig de València

Valencia, 13 feb (EFE).- El Facsa-Playas de Castellón y el Diputación Valencia CA buscarán revalidar sus títulos en la 45ª edición del Campeonato de España de Clubes femeninos, Copa Joma y Copa Iberdrola, que se celebra este sábado en el Palau Velódrom Luis Puig de Valencia.

El equipo valenciano, el más laureado en la competición femenina con 28 títulos, tendrá como su principal rival al Facsa-Playas de Castellón, campeón en 2020, 2021 y 2024, en una edición en la que también compiten el F.C. Barcelona, At. San Sebastián, Atletismo Piélagos, Grupompleo Pamplona At., Trops-Cueva de Nerja y Unicaja Jaén Paraíso Interior.

La competición, que constará de 13 pruebas, se desarrollará desde las 17.30 horas hasta las 19.55 horas, cerrando el programa el relevo 4x400 metros.

Entre las atletas que se darán cita en la Copa Iberdrola destaca la presencia en triple salto de la venezolana Yulimar Rojas (triple), campeona olímpica, cuatro veces campeona mundial y plusmarquista mundial, y de la cubana Liadagmis Povea, doble finalista olímpica y mundial y vigente subcampeona del mundo short track (Nanjing 2025).

Paula Blanquer, líder nacional del año con 8.11 en 60 m vallas y vigente campeona de España de la especialidad, será una de las grandes bazas en las vallas cortas; en peso la portuguesa Eliana Bandeira, bronce en la Copa de Europa de lanzamientos en Leiria 2024; Mara Rolli (1500 m), subcampeona de Europa por equipos en el Eurocross de Lagoa 2025 y séptima en el Mundial de cross de Tallahassee 2026.

La múltiple campeona nacional búlgara Milena Mitkova competirá en longitud, mientras que en peso sobresale Belén Toimil, finalista europea, doble olímpica y plusmarquista nacional.

En la Copa Joma, el Facsa-Playas de Castellón buscará su tercer título consecutivo y octavo de su palmarés ante rivales como el F.C. Barcelona (campeón en 2023 y con 20 títulos), el C.A. Fent Camí Mislata (segundo el pasado año), la Real Sociedad (tercero en la pasada edición), Unicaja Jaén Paraíso Interior, Atletismo Albacete, Trops-Cueva de Nerja y CAPEX.

La competición se disputará entre las 14.00 horas y las 16.20 horas, con trece pruebas, que culminarán con el relevo 4x400 m.

Entre los atletas más destacados están Lester Lescay en longitud, bronce europeo short track en Apeldoorn 2025 y finalista mundial en Tokio 2025; David González (altura), vigente campeón de España bajo techo, además de finalista europeo sub23 en Bergen 2025; en pértiga, Artur Coll, mundialista en Tokio 2025, vigente campeón nacional al aire libre y líder nacional del año.

Así como Eric Guzmán (1.500 m), que este año ha batido todas sus marcas personales short track (800 m, 1500 m y 3000 m); Aleix Vives (3000 m), que llega tras establecer su marca personal de 7:51.61 en esta misma pista y tras lograr el bronce con en el Eurocross de Lagoa 2025 y Bernat Erta (400 m), subcampeón del mundo de 4x400 m short track en 2022 y subcampeón de Europa short track de 4x400 m en Apeldoorn 2025 junto a Markel. EFE