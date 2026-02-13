Peñarroya: "Es extraño que tras 27 meses hayamos llegado a esta situación con Osetkowski"

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- Joan Peñarroya, entrenador del Partizan, calificó de "extraña" la situación sobre su jugador, el ala-pívot estadounidense Dylan Osetkowski, el cual que suspendido este viernes por la Comisión Española Antidopaje (CELAD) por dar positivo en marihuana en 2023, cuando jugaba para el Unicaja de Málaga.

Asimismo, calificó la noticia de "sorpresa", durante la rueda de prensa posterior a la derrota por 73-77 en el encuentro ante el Real Madrid en el Stark Arena: "La situación de Dylan es una gran sorpresa porque recibimos la información cuando terminamos nuestro entrenamiento esta mañana al mediodía".

"Es una situación extraña porque Dylan tiene este problema, dio positivo en octubre o noviembre de 2023. Es extraño que después de 27 meses hayamos llegado a esta situación y es muy difícil para nosotros porque sólo tenemos cinco días para fichar a un nuevo jugador para jugar la liga y 10 días para la Euroliga. Tenemos un poco de tiempo para buscar un posible jugador más, pero es una noticia terrible para Dylan y para el equipo", relató.

Por ello, recordó que el jugador no se unirá a la dinámica del equipo en las próximas fechas e informó que será el club quien detalle sobre los avances de su caso. EFE