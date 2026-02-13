Espana agencias

Nuevo temporal de nieve, viento y lluvia hasta mañana; el domingo se impone el anticiclón

Madrid, 13 feb (EFE).- La borrasca Oriana dejará hoy y mañana rachas de viento de 100 kilómetros por hora, especialmente en el este, temporal marítimo con olas de más de 7 metros, lluvias de nuevo persistentes y generalizadas y nevadas desde cotas de 500 metros en el norte, incluida la meseta, aunque el domingo cambiará ya el tiempo y se impondrá el anticiclón.

La borrasca Oriana provocará "tiempo adverso" estos días pero "el domingo se impondrá el anticiclón, al menos durante unos días" y empezarán a subir las temperaturas, ha informado este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Ya desde mañana, las precipitaciones irán "claramente a menos", ha añadido.

Bajará la cota de nieve estos días y los vientos serán de hasta 100 kilómetros por hora, por lo que pide precaución ante posibles caídas de ramas y objetos situados en zonas altas.

Este viernes la borrasca Oriana dejará precipitaciones generalizadas en la península, salvo en el extremo sureste. También en Baleares.

Serán más abundantes en Galicia, Cantábrico y zonas de montaña de la península, especialmente del centro y sur.

En Grazalema (Cádiz) se pueden volver a acumular más de 180 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Además, bajará la cota de nieve hasta unos 700 metros en el norte, con nevadas copiosas en el entorno de la cordillera cantábrica.

"Es recomendable consultar el estado de las carreteras si se va a viajar por la zona", ha advertido del Campo. En el resto del país la cota estará en torno a unos 900 a 1.200 metros.

Los vientos soplarán "con mucha fuerza" en amplias zonas del territorio, especialmente en el este peninsular y en Baleares, donde podrán superar los 100 km/h.

"Es posible que se produzcan caídas de ramas de árboles y, en general, de objetos situados en lugares elevados", ha advertido del Campo.

Además, habrá mal estado de la mar, con olas de más de siete metros en el norte y de cuatro a cinco metros en el Mediterráneo.

El sábado seguirá el mal estado de la mar en el norte y en el Mediterráneo, aunque "las precipitaciones irán claramente a menos".

Todavía lloverá a primeras horas en zonas de montaña del centro y del sur; con más persistencia lo hará en el tercio norte, especialmente.

La cota de nieve estará "en torno a 500 metros; podrá nevar no solo en zonas de montaña, sino también de la meseta y en el alto Ebro", según del Campo.

Continuarán los vientos muy fuertes, aumentando incluso su intensidad en zonas del este peninsular.

El domingo predominará el tiempo anticiclónico; los cielos estarán mayoritariamente despejados desde primeras horas.

Las máximas en zonas del norte y este peninsular serán entre 6 y 8° más altas que el día anterior; se superarán por la tarde los 10 a 12° en muchos puntos y los 20° a orillas del Mediterráneo.

Ese día las lluvias quedarán acotadas a Galicia, Cantábrico y Pirineos.

Continuarán los vientos muy fuertes en el este peninsular y Baleares, aunque irán perdiendo intensidad.

El lunes seguirá la tendencia al alza de las temperaturas, sobre todo de las mínimas, que subirán notablemente. Por la tarde se podrán superar los 25° en puntos del sureste.

Lloverá ese día en Galicia, Cantábrico y Pirineos, sin descartar que lo haga también en otras zonas de la mitad norte. EFE

