Nuevo enjambre de eventos sísmicos en el Teide con centenares de señales de baja amplitud

Santa Cruz de Tenerife, 13 feb (EFE).- La Red Sísmica Canaria registró entre las 17:20 horas del jueves y las 04:00 del viernes (hora canaria) un nuevo enjambre de eventos híbridos en Tenerife, compuesto por varios centenares de señales de muy baja amplitud, informa el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Se trata del séptimo enjambre de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016 y episodios similares se registraron el 14 de junio de 2019, el 16 de junio de 2022, el 12 de julio de 2022, el 14 de noviembre de 2024 y el 7 de agosto de 2025, ha señalado Involcan en sus redes sociales.

Como en ocasiones anteriores, la hipótesis más probable es que estos enjambres estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla.

Este proceso se ha observado de manera recurrente desde 2016 y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes, entre ellos, el aumento de la emisión difusa de CO₂ en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del pico del volcán, precisa la entidad científica.

Involcan precisa que este nuevo enjambre de eventos sísmicos híbridos no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo.

"Eso sí, nos recuerda que el mayor ruido volcánico que se está registrando en Tenerife desde finales de 2016 no tiene evidencias de estar remitiendo", añade Involcan, que muestra en su comunicado la señal sísmica asociada a este enjambre, registrada por la estación TNOR (cara norte del Teide) de la red sísmica canaria. EFE