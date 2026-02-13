'No me mudo ni borracho': lo nuevo de Quevedo, mucho carnaval y más amor a Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, 13 feb (EFE).- Quevedo acaba de lanzar nuevo sencillo, 'No me mudo ni borracho', todo un canto de amor a su tierra de Canarias envuelto en ritmos y sonidos latinos, con mucho viento, mucho timbal y, sobre todo, mucho, mucho carnaval.

El joven rapero ha hecho repetidos guiños a su tierra a lo largo de su carrera, partiendo del título de su primer álbum, 'Donde quiero estar' (2023), y siguiendo por la coletilla que añade a muchos de sus temas: "LPGC, you know" (Las Palmas de Gran Canaria, ya sabes").

Sin olvidar el concierto sorpresa con entradas a un euro que ofreció para sus seguidores en la capital grancanaria el 28 de julio de 2023, al inicio de su primera gira internacional, con el éxito de su colaboración con el argentino Bizarrap aún en su apogeo ('BZRP Music Sessions, Vol. 52', alias 'Quédate').

Lo de 'Ni borracho' va más allá. El título en realidad parte de la estrofa central del tema: "Yo ya estuve por to'a España / Y no me mudo ni borracho / Me fui de viaje a París / Y no me mudo ni borracho / Estuve en verano en Miami / Y no me mudo ni borracho / Yo ya he recorrido el mundo / Y no me mudo ni borracho".

De donde no se muda Quevedo es de Canarias. Y, por si no había quedado claro, le explica a su legión de seguidores (tras Rosalía, es uno de los cantantes españoles con más impacto global) algunos conceptos que van más allá del tópico de la guagua y la playa.

Para empezar, la letra hace un recorrido por lugares no tan conocidos para quien no haya visitado las islas, pertenecientes a todas ellas: Agaete, Los Llanos de Aridane, Corralejo, Teguise, Valverde, Vallehermoso, Tacoronte, La Graciosa, Agüimes, Candelaria, Hermigua, Tazacorte, Frontera, Cotillo y Arrecife.

Para seguir, Quevedo adelanta sus planes para el verano, que más que festivaleros son fiesteros, pues se conduce por algunas de las celebraciones populares de más sabor de Canarias: la Rama de Agaete, la Vará del Pescado de Arinaga y la Romería de la Virgen del Pino en Teror (la fiesta grande de Gran Canaria), así como los carnavales de Tenerife.

No menciona los carnavales de su ciudad, pero más que un olvido que podría costarle caro (el pleito chicharrero/canarión también es proverbial en esto), parece un juego, porque es el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria el que inspira todo el vídeo de 'Ni borracho' y el único color que le disputa el protagonismo al frenesí de la fiesta es el amarillo de las camisetas de la Unión Deportiva.

Por el vídeo desfilan dos referencias de toda fiesta popular en Gran Canaria, la Banda de Agaete y los 'papahuevos' (gigantes y cabezudos de las fiestas patronales), hay agarradas de lucha canaria y un homenaje a la tolerancia y al colectivo LGTBI, y aparece publicidad nada subliminal de tres marcas de ron, chocolatinas y papas fritas que todo canario tiene entre sus "imprescindibles".

Para rematar, la letra de la canción ofrece un recorrido lingüístico por algunos de los canarismos más populares: 'mogollones' (fiestas nocturnas y multitudinarias de carnaval), 'fleje ('mucho'), 'Mijo' (contracción cariñosa de 'Mi hijo'), 'se me fue el baifo' ('perdí la cabeza') o 'magua' ('morriña' o 'añoranza').

Escucharla, además, puede ayudar a desmontar otro mito peninsular que ya intentó rebatir el humorista Manolo Vieira, fallecido 2023: un canario no le dice a otro 'muyayo', sino 'chacho'.

"Mogollones, bailoteo, solo escucho: Chacho, chacho. Y aunque no somos perfectos, no me mudo ni borracho", remacha Quevedo, rodeado de raperos grancanarios como Lucho K, Juseph y La Pantera.

Son sus colegas musicales desde los inicios, desde 'Cayó la noche' (2022) su primer 'hit' en Youtube. EFE