Nathy Peluso cierra su gira mundial 'Grasa' con dos noches en Barcelona y Madrid

Barcelona, 13 feb (EFE).- La artista argentina Nathy Peluso pondrá el broche de oro a su aclamada gira mundial 'Grasa' con dos citas en España, el sábado 14 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 17 de febrero en el Movistar Arena de Madrid.

Tras agotar entradas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres o París, Nathy Peluso ha consolidado su lugar como una de las artistas más influyentes y vanguardistas de la música global.

Desde el lanzamiento de su álbum debut, 'Calambre' (2020), Nathy Peluso ha revolucionado la música latina con un estilo inclasificable y una presencia escénica arrolladora que la ha llevado a conquistar escenarios de todo el mundo.

Cada una de sus actuaciones es un despliegue de energía, teatralidad y virtuosismo vocal, donde conviven el rap, la salsa, el soul y la balada en un espectáculo que trasciende etiquetas, algo que se pudo ver en Barcelona en el último Sónar.

Con 'Grasa', su trabajo más reciente, Peluso elevó aún más su propuesta artística, explorando la influencia de la salsa neoyorquina, el cine de gángsters y referentes contemporáneos como Dev Hynes o Kendrick Lamar.

Reconocido con tres Latin Grammys 2024, entre ellos Mejor Canción Rap y Mejor Álbum de Música Alternativa, este disco ha sido aplaudido como uno de los más ambiciosos y personales de su carrera.

Los conciertos en Madrid y Barcelona serán las últimas citas de una gira que ya suma más de 40 fechas por todo el mundo. EFE

