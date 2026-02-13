Espana agencias

Muere un hombre al caer una pared en una granja porcina en Nigüelas (Granada)

Granada, 13 feb (EFE).- Un hombre de 40 años ha fallecido en la tarde de este viernes al desprenderse el muro de una granja porcina en el municipio granadino de Nigüelas.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 los alertó a las 15:09 horas de que había una persona inconsciente en el suelo al caer una pared de una granja ubicada en el paraje Lomo Manteca.

Hasta el lugar se desplazaron entonces los agentes de la Guardia Civil que, junto con los servicios sanitarios, confirmaron el fallecimiento del afectado y activaron del protocolo de accidente laboral.

Como ha detallado el 112, se están investigando las circunstancias del suceso. EFE

