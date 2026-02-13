Espana agencias

Melilla se queda incomunicada por mar tras el cierre del puerto por la borrasca Oriana

Melilla, 13 feb (EFE).- Melilla se ha quedado incomunicada por mar tras el cierre del puerto comercial por la borrasca Oriana, medida preventiva adoptada por la Autoridad Portuaria que se mantendrá hasta las seis de la mañana del domingo, lo que ha trastocado la programación de salidas y llegadas de buques.

Tal y como ha podido presenciar EFE, las instalaciones del puerto comercial han quedado cerradas al tránsito rodado y peatonal pasado el mediodía, cuando han colocado una cinta y unos conos en la puerta de entrada, donde se están llevando a cabo unas obras en el puesto de control de acceso, para impedir el paso.

También el puerto deportivo Noray ha cerrado sus instalaciones.

La actividad en el aeropuerto también se ha visto trastocada por el fuerte viento y al menos seis vuelos se han visto afectados entre cancelaciones y desvíos.

La borrasca Oriana ha empezado a hacer acto de presencia en Melilla sobre las 11.00 horas de este viernes con lluvia y viento por el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado a las 13.00 horas la alerta de nivel naranja por fenómenos costeros y vientos que podrían alcanzar los 90 km/h y que se mantendrán hasta el sábado a las 17.00 horas.

Operarios de la Ciudad Autónoma han retirado las banderas autonómicas y nacionales del recinto amurallado de Melilla la Vieja para evitar riesgos y daños por el temporal, que ha obligado a suspender la cabalgata de Carnaval de este sábado y a ordenar el cierre de todos los centros educativos y la suspensión de todas sus actividades desde las tres de la tarde de hoy. EFE

(foto)

EFE

