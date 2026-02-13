Luis Enrique: "No permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club"

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El entrenador del París Saint Germain, el español Luis Enrique, relativizó las declaraciones de su jugador Ousmane Dembele tras la derrota en Rennes (3-1)

Ousmane Dembélé criticó la actitud de los jugadores del París Saint Germain, derrotados este viernes ante el Stade Rennes, y señaló que el equipo debe pensar más en la entidad y ser menos egoístas.

"La temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo, al París Saint Germain antes de pensar en nosotros mismos. Debemos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos", dijo Dembele tras la derrota en Rennes por 3-1, en las que instó al equipo a pensar en el grupo más que en cada uno de forma individual.

"No permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club", dijo Luis Enrique.

El técnico español quitó valor a las palabras de Dembele. "Estas declaraciones no valen nada. Son fruto del enfado después de un partido, y creo que eso está claro. No tenemos nada que perder".

"Las declaraciones de los jugadores después del partido no valen nada. Absolutamente nada. Tampoco las de los entrenadores, pero las de los jugadores no valen nada", insistió el técnico.

"No responderé a ninguna pregunta ni respuesta de ningún jugador. Nunca permitiré que ningún jugador se ponga por encima del club. Que quede claro. Soy el responsable del equipo", concluyó Luis Enrique tras la derrota sufrida en Rennes. EFE