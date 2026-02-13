Espana agencias

Los temporales hacen desaparecer casi toda la arena de las playas del sur de Menorca

Mahón, 13 feb (EFE)-. Los últimos temporales han hecho desaparecer casi toda la arena de las playas más conocidas de gran parte de la costa sur de Menorca.

La intensidad del viento y el empuje de las olas han arrasado por completo los arenales de Binigaus, Sant Tomàs y Sant Adeodat (en el municipio de Es Migjorn Gran), así como el primer tramo de la playa de Son Bou (Alaior), la más larga de Menorca, que en el resto de sus casi dos kilómetros y medio se ha quedado apenas con un tercio de su sistema dunar.

Esta significativa reducción de los arenales ha motivado la preocupación de los respectivos ayuntamientos, a apenas un par de meses para el inicio oficial de la temporada turística.

Las brigadas del servicio de limpieza de playas ya han empezado a actuar este viernes en las calas de Es Migjorn Gran, donde retiran las piedras y guijarros a la espera de que Costas repare las pasarelas e instalaciones de acceso y salvamento.

A las 18 horas de esta tarde Menorca vuelve a entrar en alerta meteorológica por aviso de olas de entre 6 y 8 metros y vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

Las adversas condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana han obligado a la naviera Baleària a cancelar todos sus trayectos marítimos entre los puertos de Ciutadella (Menorca), Alcudia (Mallorca) y Barcelona tanto de este viernes como del sábado.EFE

