Los pantanos de Ceuta superan el 90 por ciento de su capacidad tras las intensas lluvias

Ceuta, 13 feb (EFE).- Los dos pantanos de Ceuta, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, han superado este viernes el 90 por ciento de su capacidad como consecuencia de las últimas lluvias.

El pantano del Renegado, el principal de la ciudad con una capacidad para almacenar 1.645 hectómetros cúbicos, se encuentra al 91,75 % este viernes mientras que el embalse del Infierno, con capacidad para 0,6 hectómetros cúbicos, está al 90,62 % de ocupación.

No obstante, el Gobierno de Ceuta ha advertido de que no desembalsará el agua de los dos pantanos de la ciudad, sino que las utilizará para abastecer a la planta desaladora durante al menos tres o cuatro meses.

El Gobierno autonómico ha destacado que, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), la máxima cantidad de lluvia en la última semana se recogió en Ceuta con 302 litros por metro cuadrado.

El agua almacenada en los dos pantanos está siendo utilizada para la planta desaladora, donde se deja de usar la energía eléctrica y el consumo de la misma para generarlo a través del agua de los pantanos. EFE