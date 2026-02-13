Los Hawking, los amish, los cardenales y los Ssshhhhh, finalistas del carnaval de Cádiz

Cádiz, 13 feb (EFE).- Unos peculiares Stephen Hawking, de 'Una chirigota en teoría'; una comunidad amish en "Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)'; unos cardenales reunidos en cónclave en "Los que van a coger papas", y los saeteros de 'Ssshhhhh!!! compiten en la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz (COAC) que tendrá en vilo y en vela toda la madrugada al público en el Gran Teatro Falla.

En un espectáculo único, retransmitido en directo por radio y televisión, y con una duración que podrá superar las doce horas, al arrancar a las 20:00 y terminar con las primeras luces del día siguiente, la final del Falla se erige como el colofón a más de un mes de concurso que ha permitido ir seleccionado a las mejores agrupaciones, según el jurado oficial, hasta llegar a las 15 que compiten esta noche.

La final la abrirá el coro 'El sindicato', una reivindicación de la lucha de los trabajadores, a la que seguirá la conocida como chirigota del Yuyu, dirigida y escrita por el comunicador de Canal Sur José Guerrero Roldán, que este año se ha disfrazado de cónclave para elegir papas, de ahí su cómico nombre de 'Los que van a coger papas'.

Este primer bloque continuará con la comparsa 'Los invisibles', de Manolo Cornejo, una de las presencias más inesperadas en la final porque no aparecía en las quinielas, y el cuarteto 'Los latin king de la calle Pasquín', que representa la rama más libre e irreverente de esta modalidad.

El segundo coro en actuar será 'Las mil maravillas', que transporta al lejano oriente y los relatos de Alibabá y sus ladrones, al que seguirá una de las sensaciones de este concurso, 'Una chirigota en teoría', de Miguel Llul, que aparece desde el pasacalles en silla de ruedas y cons sus componentes hablando y cantando con voz robótica para representar al físico Stephen Hawking.

Continuarán la comparsa 'El patriota', comparsa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que con su disfraz de Blas Infante se ha convertido en la primera agrupación de fuera de la provincia de Sevilla en alcanzar una final en esta modalidad, y el cuarteto 'Que no vengan', que se sirve de la metáfora de unos alpinistas en el Everest para denunciar la masificación que sufre el carnaval gaditano.

El tercer bloque será abierto por el coro 'ADN', que convierte en un gran musical la búsqueda del origen genético de la fiesta, y lo continuará la chirigota del Bizcoho y Pablo de la Prida, también sevillanos, que aspiran al primer premio con 'Sshhhhh!!!', una chirigota en la que sus componentes representan a unos saeteros cantando desde un balcón, de ahí que todo su repertorio se ajuste a este tipo en la forma de interpretar.

Llegará después la comparsa 'Los humanos', con la que su autor, Antonio Martínez Ares, reflexiona sobre la humanidad con su disfraz de ancianos; y el cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada', en cuyo pase final se espera que narren la resurreción de Jesucristo tras ir hilvanando la historia del mesías desde su nacimiento en las anteriores fases.

El último bloque lo abrirá, ya muy avanzada la madrugada, el coro 'La esencia', de David Fernando y José Manuel Pedrosa, que busca el origen en el que se basa el propio carnaval, y al que seguirá la chirigota de los amish, de Alejandro 'El Peluca', que tendrá la díficil tarea de revallidar el primer premio conseguido en 2025 con 'Los calaítas'.

El broche lo pondrá, con las claras del día, 'DSAS3', la comparsa de Jesús Bienvenido que ganó el año pasado con 'Las ratas', tras la cual el jurado dará a conocer el reparto de premios. EFE

