La UME rescata en Ciudad Real a un matrimonio atrapado por el desbordamiento de un arroyo

Ciudad Real, 13 feb (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha rescatado en Fuente el Fresno (Ciudad Real) a un matrimonio de avanzada edad y a su mascota que habían quedado atrapados por el desbordamiento del arroyo del Tallar, antes de que el nivel del agua aumentara.

El operativo se ha llevado a cabo tras detectarse que la vivienda en la que se encontraban había quedado aislada por la crecida del cauce, lo que impedía la salida segura de sus ocupantes, ha informado este viernes la UME a través de las redes sociales.

Los efectivos militares han accedido hasta el lugar y han evacuado al matrimonio junto a su animal de compañía, sin que se hayan registrado daños personales.

Este rescate se ha sumado al realizado el jueves por la Guardia Civil en la localidad de Malagón (Ciudad Real), donde agentes auxiliaron a dos personas cuyo vehículo quedó atrapado en el agua.

Por otra parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha dicho en Illescas (Toledo), que hay 64 efectivos de la UME en la provincia de Ciudad Real, donde se están centrando los esfuerzos en los embalses de Torre Abraham, que afecta al río Bullaque, y Gasset, que afecta a localidades como Fernán Caballero y Malagón.

También ha dicho que está previsto cambiar el Puesto de Mando Avanzado a la localidad de Porzuna, más próxima a Fernán Caballero y Malagón. EFE

