La Comunidad Valenciana se prepara para una alerta roja y naranja por vientos huracanados

Valencia, 13 feb (EFE).- La Comunidad Valenciana afronta un temporal de viento que este sábado activará la alerta roja (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 km/h, y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios.

Prudencia máxima, no salir de casa si no es imprescindible y evitar desplazamientos por carretera innecesarios son algunas de las recomendaciones de Emergencias de la Generalitat, que ha emitido un aviso especial y ha pedido a los Ayuntamientos de las tres provincias y a los distintos organismos reforzar las medidas de prevención y activar protocolos.

Numerosos Ayuntamientos han reunido a sus Centros de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal), que han activado los planes municipales de emergencias y han acordado medidas como cerrar parques y cementerios, suspender actividades deportivas y aplazar mercados o celebraciones como las relacionadas con el Carnaval.

En Castellón, donde las rachas de viento del noroeste huracanadas pueden superar los 140 kilómetros por hora en el interior y los 130 en el litoral, se han suspendido todas las actividades organizadas o autorizadas en la capital por el Ayuntamiento, como los carnavales del sábado en el Grao, y todas las actividades deportivas al aire libre y de interior.

En la localidad castellonense de Almassora se ha aplazado la Feria del libro, se ha anulado el riego de los árboles situados de la vía pública para reducir el riesgo de caída ante fuertes rachas de viento, y el domingo habrá dispositivo especial de limpieza viaria.

Los carnavales también se han aplazado en Villar del Arzobispo (Valencia), en el barrio valenciano de Russafa, en Elche, Torrevieja y El Campello y en Alicante, donde además se ha cerrado el castillo de Santa Bárbara, se han suspendido los entrenamientos vespertinos de deporte escolar y se ha clausurado un circo instalado en una avenida.

La ciudad de Valencia ha suspendido la tradicional celebración del Año Nuevo Chino, ha ordenado el cierre de parques y jardines, incluido el Jardín del Túria, y ha recomendado a las comisiones falleras que no realicen montaje de las estructuras de iluminación.

Además, se han suspendido los mercados de los sábados de Alicante, Gandia o Torrent.

El temporal de viento ha dejado ya alguna incidencia, pues ha afectado a una línea aérea de media tensión de Ibedrola en Monte Picayo (Sagunto, Valencia) que ha dejado sin luz a unos 125 clientes desde las 14:30 horas, según fuentes de esta empresa, que han precisado que se intenta localizar el punto exacto de la avería para repararla.

Durante esta jornada, en la que el viento ha alcanzado rachas de 71 kilómetros por hora en Utiel (Valencia), de 69 en Alcoy (Alicante) y de 66 en Xàtiva (Valencia), los bomberos han atendido varios servicios relacionados con el viento, como la retirada de árboles o la caída de un cable de telefonía.

Mientras llegan las peores horas del temporal, la Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado el puerto de la capital valenciana a las entradas y salidas de barcos por condiciones meteorológicas adversas, después de que a las 14 horas se haya activado el aviso amarillo por fenómenos costeros por vientos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7). EFE

