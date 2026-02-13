Espana agencias

Katsuka aprovecha un fallo de Solberg y es líder por delante de Evans

Guardar

Redacción Deportes, 13 feb (EFE).- El japonés Takamoto Katsuka (Toyota) aprovechó una salida de pista del sueco de origen noruego Oliver Solberg (Toyota) para situarse como líder del Rally de Suecia tras la segunda etapa, con 2.8 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo británico Elfyn Evans y 22 respecto al finlandés Sami Pajari, también de la marca nipona.

Oliver Solberg, que empezó la mañana como líder, sufrió una salida de pista en el tercer tramo y chocó contra un banco de nieve, lo que dañó un neumático de su coche y le hizo perder más de treinta segundos. Ahora es sexto a 50 segundos del liderato.

"Había mucha nieve por todas partes, subestimé lo difícil que sería ser el primero en salir", dijo Solberg.

Evans que tomó el control con una diferencia de hasta 14.5 segundos, pero por la tarde el guion cambió y Katsuka alcanzó el liderato. "Fue una tarde complicada, pero hemos hecho un buen trabajo", afirmó el japonés.

La etapa de este sábado tendrá siete tramos cronometrados.

- Clasificación:

1. Katsuka-Johnson (Toyota) 1h 10m 33.7

2. Evans-Martin (Toyota) a 2.8

3. Pajari-Salminen (Toyota) a 22.2

EFE

igg/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tribunal confirma pena de 5 años por delitos sexuales a exfutbolista belga Eddy Snelders

Infobae

El Betis puntuó en sus seis últimas visitas al Mallorca

Infobae

El Alavés puntuó en cuatro de sus cinco últimas visitas al Sánchez-Pizjuán

Infobae

Sábado 14 de febrero de 2026

Infobae

El viento hace caer árboles y placas solares sobre las vías del tren en tramos de Rodalies

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa