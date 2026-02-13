Espana agencias

Juantorena: Estamos vivos en Liga de Campeones y hasta el final vamos a estar esperanzados

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 12 feb (EFE).- El receptor del Guaguas Osmany Juantorena, MVP de la victoria ante Berlín Recycling Volleys (3-1), ha resaltado que siguen vivos en la Liga de Campeones, por lo que "hasta el final vamos a estar esperanzados" de acceder a los cuartos de final de la competición europea en su última jornada.

En declaraciones a los medios de comunicación, el cubano ha destacado la capacidad del Guaguas para estar “unido” y revertir un primer set en el que estuvieron “muy mal, desesperados y ansiosos” para acabar hilvanando un juego "increíble" y sumar los tres puntos.

"Sabíamos que iba a ser durísimo. Berlín es un equipo muy fuerte, físico, saca muy bien y tiene bloqueo y defensa, por lo que necesitábamos más tranquilidad. Hemos podido jugar una o dos veces y eso fue lo que nos dio la tranquilidad, además de cerrar varios contraataques para meter un poco de presión. Y este es el resultado", ha explicado Juantorena sobre las claves para la remontada amarilla.

El 5 del conjunto grancanario, que se ha mostrado "muy contento” por cumplir en el Gran Canaria Arena, ha resaltado que durante el partido, "a pesar de estar viejo", trató de “llevar un poco de experiencia y calma al equipo" para volver a la senda del juego del Guaguas y contener a Jake Hanes.

Sobre las posibilidades de estar en cuartos de final de Liga de Campeones, Osmany Juantorena ha recordado que no depende del Guaguas exclusivamente, pero ha apelado a “ganar sí o sí” en Praga y esperar la victoria por tres puntos del Sir Sicoma Monini Perugia ante los alemanes.

También tuvo palabras de agradecimiento para los 5.200 espectadores que llenaron el Gran Canaria Arena, a los que ha dicho que espera que se hayan llevado “una buena sensación” y les ha agradecido su presencia, su apoyo y el “ambiente bonito” que han creado.

El receptor del Club Voleibol Guaguas ha lamentado la lesión del brasileño Walla Souza, puesto que es “un jugador importante para el equipo", pero ha puesto en valor el "gran partido" de Augusto Colito, pese a que “no es sencillo” entrar a un partido de estas características desde el banquillo. EFE

phd/plv

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fiscalía recurre la absolución del hombre acusado de un ataque homófobo el Día del Orgullo

Infobae

Pani rescata al Inter y Osasuna Magna aprovecha las bajas del Jimbee para ganar por 6-3

Infobae

0-1. Un gol de Turrientes encarrila el pase a la final de la Real Sociedad

Infobae

Starmer exige a Ratcliffe disculpas por sus comentarios sobre los inmigrantes

Infobae

El CTA explica demora en tanto de Cubarsí por fallo en fuera de juego semiautomático

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Seguridad Social endurece el

La Seguridad Social endurece el control sobre empleados con dos o más bajas médicas: estos son los cambios

Un fallecido tras el choque entre un Alvia y un coche en un paso a nivel de Talavera de la Reina

Al menos dos personas muertas y una herida grave en un incendio en un edificio de Jávea (Alicante)

Óscar López señala al fallecido Lambán por los malos resultados del PSOE en Aragón y Pilar Alegría le defiende: “Señalar a unos u otros como responsables es un error”

Pedro Sánchez se queja a Italia por convocar una reunión previa a la cumbre informal de la UE y excluir a España

ECONOMÍA

¿Se pueden heredar las criptomonedas?

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

Así son las parejas que pueden permitirse ahora comprar un piso financiado con hipoteca

Cuánto les cuesta a los españoles aconsejar al rey: los altos cargos de Zarzuela ya se reparten un millón y medio de euros

Así impactará la subida del salario mínimo en las empleadas del hogar que trabajan a tiempo completo, parcial y por horas

El precio medio del alquiler se dispara un 46% en cinco años y empuja a los inquilinos a la periferia

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa