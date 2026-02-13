Juantorena: Estamos vivos en Liga de Campeones y hasta el final vamos a estar esperanzados

Las Palmas de Gran Canaria, 12 feb (EFE).- El receptor del Guaguas Osmany Juantorena, MVP de la victoria ante Berlín Recycling Volleys (3-1), ha resaltado que siguen vivos en la Liga de Campeones, por lo que "hasta el final vamos a estar esperanzados" de acceder a los cuartos de final de la competición europea en su última jornada.

En declaraciones a los medios de comunicación, el cubano ha destacado la capacidad del Guaguas para estar “unido” y revertir un primer set en el que estuvieron “muy mal, desesperados y ansiosos” para acabar hilvanando un juego "increíble" y sumar los tres puntos.

"Sabíamos que iba a ser durísimo. Berlín es un equipo muy fuerte, físico, saca muy bien y tiene bloqueo y defensa, por lo que necesitábamos más tranquilidad. Hemos podido jugar una o dos veces y eso fue lo que nos dio la tranquilidad, además de cerrar varios contraataques para meter un poco de presión. Y este es el resultado", ha explicado Juantorena sobre las claves para la remontada amarilla.

El 5 del conjunto grancanario, que se ha mostrado "muy contento” por cumplir en el Gran Canaria Arena, ha resaltado que durante el partido, "a pesar de estar viejo", trató de “llevar un poco de experiencia y calma al equipo" para volver a la senda del juego del Guaguas y contener a Jake Hanes.

Sobre las posibilidades de estar en cuartos de final de Liga de Campeones, Osmany Juantorena ha recordado que no depende del Guaguas exclusivamente, pero ha apelado a “ganar sí o sí” en Praga y esperar la victoria por tres puntos del Sir Sicoma Monini Perugia ante los alemanes.

También tuvo palabras de agradecimiento para los 5.200 espectadores que llenaron el Gran Canaria Arena, a los que ha dicho que espera que se hayan llevado “una buena sensación” y les ha agradecido su presencia, su apoyo y el “ambiente bonito” que han creado.

El receptor del Club Voleibol Guaguas ha lamentado la lesión del brasileño Walla Souza, puesto que es “un jugador importante para el equipo", pero ha puesto en valor el "gran partido" de Augusto Colito, pese a que “no es sencillo” entrar a un partido de estas características desde el banquillo. EFE

