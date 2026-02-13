Inteligencia artificial, un aliado del docente para aliviar su creciente carga burocrática

Francisco Bustamante

Santander, 13 feb (EFE).- La inteligencia artificial ha irrumpido en multitud de sectores para convertirse en un apoyo, también para los docentes, y podría llegar a ser una aliada que les alivie de la creciente carga burocrática a la que les obligan las legislaciones nacional y autonómicas.

Esa es la idea que ha movido a Enrique González, que dirige una academia que prepara a docentes para oposiciones, a desarrollar unos asistentes que utilizan la inteligencia artificial para acelerar y afinar las consultas que los profesores y maestros tienen que realizar a diario sobre una legislación que, en algunos casos, "cambia cada año".

Una actividad que les "lleva mucho tiempo" y que están obligados a llevar a cabo la mayoría de los días para diseñar las actividades en el aula, preparar asignaturas, responder a dudas de padres o alumnos o elaborar informes.

Para rebajar esos tiempos de consulta, González ha diseñado con un programa de inteligencia artificial asistentes para educación Primaria, Secundaria y con Educación Especial.

"Pueden reducir hasta un diez por ciento el tiempo que un docente usa en esas tareas y que podría destinar a otras actividades más enfocadas a la educación", explica en una entrevista con EFE.

Sus asistentes van más allá de lo que ofrece la IA en abierto, que, a veces -puntualiza-, no afina las respuestas, algo que está más lejos de ocurrir con sus desarrollos al tener cargada la documentación relativa a todas las etapas educativas y contar con instrucciones "claras" de búsqueda.

"Tienen la orden de que cada vez que respondan a una pregunta sobre un decreto o ley, citen la normativa", detalla, porque alega que, al final, "la inteligencia artificial no es inteligente". "Es simplemente un software de predicción estadística muy, muy avanzado que, a veces, sufre alucinaciones", ahonda.

De esta forma, el gestor de la Academia Progreso, de Santander, remarca que sus desarrollos bucean entre un "montonazo" de leyes y decretos nacionales y autonómicos para que los docentes encuentren la respuesta que buscan de una manera rápida, que les ahorra tiempo para otras tareas.

"Están muy bien para quitarnos la parte más administrativa y menos humana, y que los maestros y los profesores tengan más tiempo para centrarse en esa parte más humana", argumenta este formador, que está dispuesto a ceder esos buscadores de forma desinteresada a todos los docentes cántabros que lo soliciten.

Con años de experiencia docente, Enrique González, que se define como "maestro" y que también ofrece refuerzo a alumnos de todas las etapas educativas, defiende el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza, pero también reivindica la "vieja escuela" del profesor más tradicional.

"Nuevo y mejor no tiene porque ser equivalente, y tradicional y peor tampoco tiene porque ser equivalente", sostiene y defiende que hay alumnos que utilizan la IA para todos sus trabajos, lo que les "aleja del espíritu crítico" al dar por bueno el resultado que les ofrece la "máquina", que no deja de ser "un asistente y no un suplente".

Defensor de una formación que combine las nuevas tecnologías con usos del pasado, sostiene que "hay cosas tradicionales que son buenísimas en algunas situaciones y a lo mejor en otras no".

"No podemos delegar toda la responsabilidad en una máquina que en el fondo, aunque la llamemos inteligente, no tiene la inteligencia humana", afirma y se muestra crítico con la posibilidad de que los alumnos utilicen esa herramienta de una manera indiscriminada.

Si es así, lamenta, los estudiantes ya no leen ni los textos, sino que es la IA la que les hace el trabajo, con lo que desaparecen funciones "elementales" para la educación como "prestar atención, concentrarse, comprender", que en caso de que no se trabajen "mal asunto", advierte.

Por eso, insiste en que la IA no deja de ser una herramienta que como un cuchillo se puede usar bien o mal. "Nos puede servir para matar a alguien o para alimentar a tu familia, depende del uso que le des. Lo importante en la educación es enseñarles cómo utilizarlo", concluye. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)