INCIBE llama a proteger privacidad en aplicaciones de citas para evitar fraudes y estafas

León, 13 feb (EFE).- La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha publicado una serie de recomendaciones para evitar fraudes y estafas entre los usuarios de las aplicaciones de citas, cada vez más extendidas y que implican "riesgos significativos" si no se gestionan adecuadamente los datos personales que se comparten.

Las aplicaciones para conocer gente funcionan cruzando perfiles por ubicación e intereses, lo que implica proporcionar información personal que va desde la edad y los gustos hasta datos sensibles como fotografías, orientación sexual o hábitos de vida.

"Buscamos evitar el "catfishing" y conectar de forma genuina, pero muchas veces no pensamos qué ocurre con toda la información que entregamos", ha advertido el INCIBE en un comunicado.

El organismo ha sostenido que incluso antes de comenzar a interactuar, es clave extremar las precauciones: descargar únicamente apps oficiales, revisar los términos y condiciones, configurar los permisos y reflexionar sobre la cantidad de información que se comparte.

Y además recomiendan no publicar datos sensibles, no mostrar a terceros en las fotos sin permiso y evitar imágenes que puedan revelar lugares habituales.

INCIBE ha recordado que esas plataformas recopilan también datos del propio dispositivo, como la dirección IP o el sistema operativo, y destaca que “solo deben otorgarse los permisos imprescindibles para que la app funcione”.

Por lo que a los riesgos inherentes al servicio —aplicaciones fraudulentas, perfiles falsos, spam, sextorsión, acoso o doxing— se suma la exposición voluntaria de la propia información.

Entre las medidas de protección aconsejan no vincular redes sociales, usar fotos distintas a las que se publican en otros perfiles, no compartir teléfono o correo electrónico en las primeras fases de contacto y desactivar la ubicación exacta siempre que sea posible.

También recomiendan utilizar alias, revisar los permisos de cámara, micrófono o contactos y priorizar plataformas que ofrezcan cifrado de extremo a extremo (E2EE) en sus chats y llamadas.

El instituto recuerda además que los derechos de las personas usuarias están protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Cualquier persona puede solicitar acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, oponerse a determinados usos o denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos si siente que estos derechos no se han respetado.

"Usar apps de citas puede ser una experiencia divertida, pero implica compartir datos personales en un entorno digital. La privacidad no es un detalle menor: es lo que te protege de usos indebidos o situaciones incómodas", subraya INCIBE, que pone a disposición de la ciudadanía la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017, también accesible por WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017). EFE

