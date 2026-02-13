Barcelona, 13 feb (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará el lunes de "forma progresiva" al trabajo tras casi un mes de baja por una osteomielitis púbica que le provocó un cuadro de dolor lumbar y una pérdida de fuerza en músculos de las extremidades inferiores.

Illa ha anunciado su reincorporación en un mensaje en la red social X, en el que ha afirmado que regresa "con muchas ganas, energía y determinación.

"Mi agradecimiento al personal del Hospital Vall d'Hebron por su profesionalidad, dedicación y calidad humana. Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo", ha enfatizado el presidente catalán. EFE