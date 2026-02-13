Hoy será noticia. Sábado, 14 de febrero

Espana agencias

Sábado, 14 de febrero

Los médicos convocados hoy a una manifestación contra la reforma del Estatuto Marco

Madrid (EFE).- Los médicos están convocados este sábado por seis sindicatos a una manifestación como antesala de la nueva huelga que comenzará la próxima semana contra la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La manifestación, convocada por los sindicatos Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), partirá desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad.

Lluvias generalizadas, en especial al norte, y fuertes vientos en Castellón

Madrid (EFE).- Este sábado la borrasca Oriana dejará lluvias generalizadas e incidirá especialmente en el norte peninsular y área mediterránea, con precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental y probables vientos huracanados en Castellón.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este sábado se prevé que se inicie el cambio en la situación meteorológica peninsular, con el reforzamiento del anticiclón de las Azores que, junto a la borrasca Oriana, dejarán vientos localmente huracanados en el área mediterránea (con rachas de entre 130/140 km/h en Castellón).

Benidorm Fest celebra su final con doce aspirantes al triunfo

Benidorm (Alicante) (EFE).- Benidorm Fest 2026 celebra este sábado su gran final con 12 aspirantes al triunfo, 150.000 euros de premio en juego y el reto de demostrar que, en su primera edición desligada de Eurovisión, se legitima como gran festival musical español.

Tony Grox & Lucycalys, con 'T Amaré’; Izan Llunas, con ‘¿Qué vas a hacer?’; Kitai, con 'El amor te da miedo'; Mikel Herzog Jr., con ‘Mi mitad’; Kenneth, con ‘Los ojos no mienten’; María León ft. Julia Medina, con 'Las damas y el vagabundo'; Asha, con 'Turista'; Dani J, con 'Bailándote'; The Quinquis, con 'Tú No Me Quieres'; Rosalinda Galán, con 'Mataora'; Mayo, con 'Tócame' y Miranda! & bailamamá, con 'Despierto Amándote', son los finalistas.

El carnaval de Cádiz salta del Teatro Falla a la calle

Cádiz (EFE).- Tras la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, el carnaval salta del Gran Teatro Falla de Cádiz a la calle.

Así decenas de chirigotas, comparsas, coros y romanceros se despliegan por la ciudad a partir de este sábado y durante una semana para celebrar un nuevo carnaval, una fiesta repleta de ingenio y humor que aspira a convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa