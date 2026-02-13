Hoy será noticia. Sábado, 14 de febrero

SANIDAD ESTATUTO

Los médicos convocados hoy a una manifestación contra la reforma del Estatuto Marco

Madrid (EFE).- Los médicos están convocados este sábado por seis sindicatos a una manifestación como antesala de la nueva huelga que comenzará la próxima semana contra la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La manifestación, convocada por los sindicatos Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), partirá desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad.

TIEMPO BORRASCA

Lluvias generalizadas, en especial al norte, y fuertes vientos en Castellón

Madrid (EFE).- Este sábado la borrasca Oriana dejará lluvias generalizadas e incidirá especialmente en el norte peninsular y área mediterránea, con precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el Cantábrico oriental y probables vientos huracanados en Castellón.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este sábado se prevé que se inicie el cambio en la situación meteorológica peninsular, con el reforzamiento del anticiclón de las Azores que, junto a la borrasca Oriana, dejarán vientos localmente huracanados en el área mediterránea (con rachas de entre 130/140 km/h en Castellón).

BENIDORM FEST

Benidorm Fest celebra su final con doce aspirantes al triunfo

Benidorm (Alicante) (EFE).- Benidorm Fest 2026 celebra este sábado su gran final con 12 aspirantes al triunfo, 150.000 euros de premio en juego y el reto de demostrar que, en su primera edición desligada de Eurovisión, se legitima como gran festival musical español.

Tony Grox & Lucycalys, con 'T Amaré’; Izan Llunas, con ‘¿Qué vas a hacer?’; Kitai, con 'El amor te da miedo'; Mikel Herzog Jr., con ‘Mi mitad’; Kenneth, con ‘Los ojos no mienten’; María León ft. Julia Medina, con 'Las damas y el vagabundo'; Asha, con 'Turista'; Dani J, con 'Bailándote'; The Quinquis, con 'Tú No Me Quieres'; Rosalinda Galán, con 'Mataora'; Mayo, con 'Tócame' y Miranda! & bailamamá, con 'Despierto Amándote', son los finalistas.

CARNAVAL CÁDIZ

El carnaval de Cádiz salta del Teatro Falla a la calle

Cádiz (EFE).- Tras la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, el carnaval salta del Gran Teatro Falla de Cádiz a la calle.

Así decenas de chirigotas, comparsas, coros y romanceros se despliegan por la ciudad a partir de este sábado y durante una semana para celebrar un nuevo carnaval, una fiesta repleta de ingenio y humor que aspira a convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

