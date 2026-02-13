Granada conmemora el centenario de la histórica conferencia de Lorca sobre Góngora

Granada, 13 feb (EFE).- Granada ha conmemorado este viernes el centenario de la histórica conferencia que Federico García Lorca pronunció el 13 de febrero de 1926, titulada 'La imagen poética de don Luis de Góngora', con la colocación de una placa en el enclave donde tuvo lugar.

El acto, organizado por la Casa Cultural Federico, ha contado con la presencia del artista Miguel Poveda y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quienes han destacado la importancia de reivindicar esta ciudad como precursora de la Generación del 27.

Como han recordado durante la celebración, la conferencia de Lorca de 1926 supuso "un hito" en el pensamiento literario español, al reivindicar la modernidad y vigencia de Luis de Góngora, y sirvió de antecedente al homenaje que se celebró un año después en Sevilla, germen del movimiento poético y literario que tomó parte de su nombre de aquel año.

La placa se ha instalado este viernes en la confluencia de las calles Varela y San Antonio, edificio que albergó la primera sede del Ateneo de Granada y actualmente acoge el centro cultural Un Lugar en Granada.

El homenaje ha incluido un sencillo acto literario en la misma casa del barrio del Realejo donde el actor Jorge de Juan ha leído fragmentos de la conferencia de Lorca sobre Góngora, justo cien años después de que fuera pronunciada en ese mismo lugar.

Además, Miguel Poveda ha interpretado parte del soneto que Góngora escribió a su amigo Pedro Soto de Rojas.

Como parte de la celebración se ha inaugurado la exposición 'Góngora–Lorca. 1926: centenario de la imagen poética', un proyecto expositivo que profundiza en el diálogo estético e intelectual entre ambos autores y en el contexto histórico en el que se gestó aquella conferencia.

La muestra está acompañada por la instalación 'Soledad insegura' de EduArtGranada, un montaje expositivo inspirado en las 'Soledades' de Góngora. EFE

(foto)