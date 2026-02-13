Espana agencias

Gobierno estudia endurecer las deducciones en IRPF para los caseros que suban el alquiler

Madrid, 13 feb (EFE).- El Gobierno valora modular a la baja la reducción general del 50 % que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0 %, según han confirmado fuentes del Ejecutivo.

Aunque no hay nada cerrado, esta propuesta se está trabajando en el seno del Gobierno, que busca incentivar los comportamientos que redunden en un interés general y desincentivar los que vayan en la dirección contraria.

De esta forma, lo que se contempla es una propuesta que combine los incentivos de hasta el 100 % para quienes bajen el precio del alquiler que se han anunciado recientemente con desincentivos para quien lo encarezca.

Aunque se modere la reducción del 50 % de las rentas en el IRPF para personas físicas, la medida que analiza el Gobierno no llegaría en ningún caso al 0 % ya que, según señalan las citadas fuentes, se quiere mantener un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo -contratos de cinco años- frente al alquiler de temporada o turístico.

Según señala el diario El País, esta penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley.

Actualmente, los propietarios de una vivienda en alquiler pueden tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen (ingresos menos gastos). Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en enero de 2024 el régimen general pasó del 60 % al 50 % para los nuevos contratos.

Se trata del porcentaje base para nuevos contratos de alquiler de vivienda habitual, ya que con la citada ley puede aumentar al 60 %, 70 % o 90 % si se cumplen requisitos adicionales como obras de rehabilitación, reducción de renta en zonas tensionadas o alquiler a jóvenes de 18 a 35 años.

Esto no se aplica, sin embargo, a los alquileres turísticos o temporales.

El pasado 12 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un real decreto-ley en materia de vivienda con una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para los propietarios que no suban el precio del alquiler, una medida que Sumar ya avanzó que no iba a apoyar en el Congreso de los Diputados, al igual que Podemos y EH Bildu.

Este decreto, que indicó que se aprobaría en las próximas semanas, incluye también una limitación de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones para poner fin al uso fraudulento.

A pesar de las críticas que ha recibido la medida de incentivar a los caseros que no suban las rentas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que el Gobierno "no tira la toalla" ni se ha rendido de cara a buscar a un acuerdo para sacar adelante las recientes medidas y agregó que hasta el último minuto hay capacidad para el entendimiento.

Todo ello se enmarca en un contexto en el que la falta de producto disponible ha provocado un fuerte encarecimiento de los precios, especialmente en el alquiler, dificultando el acceso para una buena parte de la población, especialmente los jóvenes y los más vulnerables. EFE

