Gerard Encuentra: "Tenemos que mejorar, tanto en ataque como en defensa"

Lleida, 13 feb (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado este viernes, en la previa del encuentro que enfrentará a su equipo y al Bàsquet Girona el próximo domingo (12:00 CET), que sus jugadores deben "mejorar, tanto en ataque como en defensa".

En ese sentido, el técnico ilerdense ha remarcado la importancia de "estar sólidos atrás", pues el conjunto ilerdense depende "de su nivel defensivo", una faceta en la que cojeó el pasado domingo, cuando cayó en el Barris Nord ante el BAXI Manresa (90-99).

Sobre este tropiezo, Encuentra ha afirmado que les faltó "regularidad y ser más buenos en los básicos". Sin embargo, el técnico ha valorado que el encuentro ya está "olvidado" y que los de la 'Terra Ferma' están "enfocados en seguir construyendo y progresando, y pensando en el partido del Girona".

Según Encuentra, el cuadro gerundense está "jugando muy bien" y llega "en un muy buen momento", por lo que exigirá un "alto nivel competitivo" al Hiopos Lleida. Además, ha destacado especialmente "la amenaza exterior y el rebote defensivo" de los jugadores de Moncho Fernández.

Con todo, el preparador ilerdense prefiere centrarse en su equipo y en trabajo diario: "Estamos pensando en nosotros, en madurar, crecer y mejorar para ser lo más competitivos posibles".

El apoyo del Barris Nord también debe ser una de las claves para el conjunto burdeos, aunque este curso el conjunto catalán siente una "presión positiva" en casa que en algunos momentos le ha jugado en contra, según ha reconocido Encuentra.

Asimismo, el entrenador ha señalado que deben "saber gestionar la presión y transformarla en algo positivo" para ofrecer a la afición el que sería el décimo triunfo de esta temporada. EFE

