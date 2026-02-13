Feijóo abre este viernes la precampaña en CyL y arropa a Mañueco en la presentación de candidaturas en Salamanca

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá este viernes la precampaña en Castilla y León ante las elecciones del próximo 15 de marzo y participará en Salamanca en el acto de presentación de candidaturas junto al presidente del PP de CyL y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En el acto, que tendrá lugar en el Teatro Liceo de Salamanca a partir de las 12.00 horas, también intervendrán el alcalde de Salamanca y presidente del PP de la ciudad, Carlos García Carbayo; la cabeza de lista por Burgos, Marta Arroyo; la cabeza de lista por Soria, Rocío Lucas; y las portavoces 'populares' del Congreso y el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, respectivamente, según ha informado el partido.

Cinco días después de las elecciones en Aragón, --en las que el PP ganó pero retrocedió dos diputados, el PSOE sufrió un severo revés y Vox duplicó escaños--, Feijóo se lanza a otra campaña electoral para arropar al PP de Castilla y León ante estos comicios fijados para el 15 de marzo.

La campaña arrancará oficialmente el viernes 27 de febrero a las 00.00 horas y se prolongará durante 15 días, finalizando el 13 de marzo. Hasta la cita con las urnas, el partido programará numerosos actos en las 9 provincias.

El propio Mañueco confirmó esta semana que Feijóo sería, junto a él mismo, uno de los "pesos" de la campaña electoral y en los próximos días el partido se centrará en diseñar el calendario de actos en los que participará.

Asimismo, el presidente de Castilla y León contará con la presencia de otros presidentes autonómicos durante su campaña, como el gallego Alfonso Rueda o la madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien, según recordó, tiene raíces abulenses. También habrá presencia de alcaldes y de miembros de la dirección nacional del PP, como la leonesa Ester Muñoz. "2.248 mítines dan para mucha gente", exclamó Mañueco esta semana.

APUESTA POR UN GOBIERNO EN SOLITARIO

Mañueco quiere que su campaña esté centrada en hablar de lo que ha hecho el PP y en explicar su "proyecto de futuro", apostando entre otras cuestiones por el apoyo a las familias y a las personas mayores. Hace unos días anunció la gratuidad del primer curso universitario para empadronados en la región.

"Nosotros tenemos un balance; Vox, en Castilla y León, lo tiene escaso al haber salido del Gobierno a mitad de legislatura", dijo hace unos días en un encuentro organizado por 'La Razón'. Según añadió, "gestionar es entrar en el Gobierno y responder cuando vienen mal dadas".

Además, el presidente de CyL defendió su preferencia por gobernar en solitario y, sobre los posibles pactos con Vox, dejó claro que "no se trata de un reparto de sillones", sino de "sentarse a construir un proyecto político para Castilla y León", poniendo "a las personas en el centro" y garantizando estabilidad durante toda la legislatura.