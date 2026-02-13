Espana agencias

Feijóo abre este viernes la precampaña en CyL y arropa a Mañueco en la presentación de candidaturas en Salamanca

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá este viernes la precampaña en Castilla y León ante las elecciones del próximo 15 de marzo y participará en Salamanca en el acto de presentación de candidaturas junto al presidente del PP de CyL y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En el acto, que tendrá lugar en el Teatro Liceo de Salamanca a partir de las 12.00 horas, también intervendrán el alcalde de Salamanca y presidente del PP de la ciudad, Carlos García Carbayo; la cabeza de lista por Burgos, Marta Arroyo; la cabeza de lista por Soria, Rocío Lucas; y las portavoces 'populares' del Congreso y el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, respectivamente, según ha informado el partido.

Cinco días después de las elecciones en Aragón, --en las que el PP ganó pero retrocedió dos diputados, el PSOE sufrió un severo revés y Vox duplicó escaños--, Feijóo se lanza a otra campaña electoral para arropar al PP de Castilla y León ante estos comicios fijados para el 15 de marzo.

La campaña arrancará oficialmente el viernes 27 de febrero a las 00.00 horas y se prolongará durante 15 días, finalizando el 13 de marzo. Hasta la cita con las urnas, el partido programará numerosos actos en las 9 provincias.

El propio Mañueco confirmó esta semana que Feijóo sería, junto a él mismo, uno de los "pesos" de la campaña electoral y en los próximos días el partido se centrará en diseñar el calendario de actos en los que participará.

Asimismo, el presidente de Castilla y León contará con la presencia de otros presidentes autonómicos durante su campaña, como el gallego Alfonso Rueda o la madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien, según recordó, tiene raíces abulenses. También habrá presencia de alcaldes y de miembros de la dirección nacional del PP, como la leonesa Ester Muñoz. "2.248 mítines dan para mucha gente", exclamó Mañueco esta semana.

APUESTA POR UN GOBIERNO EN SOLITARIO

Mañueco quiere que su campaña esté centrada en hablar de lo que ha hecho el PP y en explicar su "proyecto de futuro", apostando entre otras cuestiones por el apoyo a las familias y a las personas mayores. Hace unos días anunció la gratuidad del primer curso universitario para empadronados en la región.

"Nosotros tenemos un balance; Vox, en Castilla y León, lo tiene escaso al haber salido del Gobierno a mitad de legislatura", dijo hace unos días en un encuentro organizado por 'La Razón'. Según añadió, "gestionar es entrar en el Gobierno y responder cuando vienen mal dadas".

Además, el presidente de CyL defendió su preferencia por gobernar en solitario y, sobre los posibles pactos con Vox, dejó claro que "no se trata de un reparto de sillones", sino de "sentarse a construir un proyecto político para Castilla y León", poniendo "a las personas en el centro" y garantizando estabilidad durante toda la legislatura.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Efemérides de 14 de febrero

Infobae

124-104. El 'ex' Doncic ve desde el banquillo el triunfo de los Lakers ante los Mavericks

Infobae

Matarazzo: “No podemos pensar que está todo hecho”

Infobae

“Un primer análisis parece descartar la fractura” de Pedro, según el entrenador del Lazio

Infobae

Argentina y Brasil golean y se clasifican al hexagonal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las condiciones “tercermundistas” en la

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El cierre de las nucleares “encarecerá” un 23% el coste de la vida y supondrá la “pérdida” de miles de empleos

Ser madre castiga la carrera profesional de las mujeres: durante la edad reproductiva los hombres llegan a ganar 8.000 euros más

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

Así son las parejas que pueden permitirse ahora comprar un piso financiado con hipoteca

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa