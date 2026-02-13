Espana agencias

Estefanía Molina atribuye el auge de la ultraderecha al "hundimiento" de la clase media

Madrid, 13 feb (EFE).- La politóloga, periodista y escritora Estefanía Molina sostiene que el auge de la ultraderecha y del autoritarismo tiene su origen en el "hundimiento" de la clase media y pide que no se normalice, porque, de lo contrario, advierte, se pondrá "en riesgo" la democracia y el estado de bienestar "tal y como lo conocemos".

Molina (Igualada, Barcelona, 1991) hace esta reflexión, en una entrevista con EFE, con motivo de la publicación de su último libro, 'Los hijos de los Boomers' (Destino), en el que alza la voz también por una generación de jóvenes que, asegura, se siente "frustrada" y "engañada" por un sistema en el que ya no confía porque no está hecho para ellos.

Sobre la base argumental, la autora hace una radiografía de los problemas que afrontan los jóvenes, como la precariedad salarial o su dificultad para acceder a la vivienda, y denuncia su "abandono" por parte de la clase política, más centrada en la generación del 'baby boom', la que, según dice, "pone y quita gobiernos".

"Todo el sistema está montado alrededor del baby boom para garantizar su nivel de vida", señala Molina, quien incide en que se hacen políticas para mantener el estado de bienestar que sirvió a esa generación, no para frenar la precariedad de los jóvenes ni para garantizar su futuro.

La autora pone el foco en el problema y da un toque de atención a los políticos por priorizar unas políticas "cortoplacistas" y en clave electoral, olvidándose de tomar medidas a largo plazo que sienten las bases para que los jóvenes puedan aspirar en el futuro "a una vida digna".

En su opinión, es esto precisamente lo que provoca malestar en los jóvenes, a los que ya no ve con ilusión por reformar o transformar el sistema, como ocurrió con el movimiento del 15M y, por eso, se aferran a formaciones políticas que "impugnan todo el sistema" y "catapultan" el auge de la ultraderecha.

Insiste en que el pacto intergeneracional se ha agotado y en que es urgente "revertir" la situación, aunque cree que ya "vamos tarde", reactivando además, el ideal de la clase media "con ambición y reformas", que lleven a los jóvenes a recuperar la confianza en el sistema sobre la creencia de que esforzarse vale la pena.

"O actuamos de inmediato o seguiremos fabricando jóvenes antisistema, ciudadanos cada vez dependientes de un asistencialismo que rompe sus ilusiones con la misma voracidad que les empuja al nihilismo más desolador", señala.

Advierte de que el sistema actual está "socavando" el Estado de bienestar y "hundiendo" la ideología de la clase media, que, tal y como ha recordado, es la que históricamente ha moderado las "pulsiones políticas" y "fortalecido la democracia".

Para la autora, que es columnista del diario 'El País' y colaboradora de la Ser, preservar esas bases sociales no solo es una cuestión de justicia intergeneracional, sino también de estabilidad democrática. EFE

