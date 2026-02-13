España estrena en Nairobi la nueva segunda división del circuito mundial

Redacción Deportes, 13 feb (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 estrena este fin de semana en Nairobi el nuevo formato de la segunda división de las Series Mundiales con la disputa del primero de los tres torneos de la fase previa que deben clasificarla para las tres etapas de la fase final en primavera.

España se medirá en la capital keniana -además de en los dos torneos de la gira sudamericana de finales de marzo- con Sudáfrica, China, Kenia, Argentina y Brasil en tres eventos disputado bajo el sistema de liguilla, cuyos cuatro primeros clasificados se unirán a las ocho mejores selecciones del circuito para disputar el título de las Series Mundiales.

Las 'Leonas' comenzarán su participación en Nairobi el sábado (7.22, hora peninsular) contra Sudáfrica -el rival, a priori, más peligroso de la categoría-; se enfrentarán aún en la primera jornada con Argentina (10.02) y China (13.26); y cerrarán el torneo el domingo frente a Brasil (9.22) y Kenia (13.56).

Mariví Ribera, la seleccionadora nacional, ha elegido para este debut en la temporada a doce jugadoras con amplia experiencia en la selección absoluta, capitaneadas por Anne Fernández de Corres: Olivia Fresneda, Dennise Gortázar, Marta Fresno, Marta Cantabrana, Paula Requena, Juana Stella, Carmen Miranda, Abril Camacho, Silvia Morales, María García Gala y Alba Capell.

La entrenadora extremeña ha asegurado, en declaraciones servidas por la Real Federación Española de Rugby, que la selección femenina de 'seven' va a "rendir" hasta "volver al 'top ocho' mundial", gracias a la "convicción, ambición y exigencia tanto mental como física" que percibe en su grupo. EFE

