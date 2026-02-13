Espana agencias

España en alerta por la borrasca Oriana con vientos de 100 kilómetros hora, lluvia y nieve

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- Toda España, salvo La Rioja y Navarra, está en alerta meteorológica por el impacto de la nueva borrasca Oriana, que sacude al país y que mantiene avisos por fuertes vientos, lluvia, nieve o/y oleaje en quince comunidades, de las cuales doce están en nivel naranja, con riesgo importante, junto con ambas ciudades autónomas, y el resto en amarillo.

El paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo y la entrada de una masa de aire polar húmeda con frentes asociados barrerán toda la península, dejando precipitaciones generalizadas, también en Baleares.

Los mayores acumulados se prevén en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes, sin descartar que en Andalucía vayan acompañadas de tormentas.

Están en naranja Andalucía, por lluvia, viento y temporal marítimo; Asturias, por mala mar y nevadas, y en amarillo por viento; Baleares, por oleaje, y en amarillo por viento; Cantabria, por nieve y temporal marítimo, y en amarillo por lluvia y viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, han activado avisos de color naranja Castilla y León, por nevadas, y en amarillo por lluvia y viento; Castilla-La Mancha, por viento, y en amarillo por lluvias; Cataluña, por viento y oleaje, y en amarillo por nevadas; Galicia, por oleaje, y en amarillo por lluvias y nevadas; Murcia y la ciudad autónoma de Melilla, por viento y temporal marítimo.

La Comunidad Valenciana también está en naranja por viento, y en amarillo por temporal marítimo. En el caso de la ciudad autónoma de Ceuta, la alerta naranja es por mala mar y está además en amarillo por viento.

A estos territorios se suman con avisos amarillos los siguientes: Aragón, por nevadas y viento; Extremadura, por lluvias y viento; Madrid, por viento; y País Vasco y Canarias, por temporal marítimo y viento.

Las lluvias persistentes seguirán sacudiendo a Grazalema (Cádiz), en alerta naranja; se acumularán más de 110 litros por metro cuadrado en doce horas, que podrán superar incluso los 180 litros por metro cuadrado en 24 horas localmente.

También están en naranja la cordillera cantábrica en la ladera de León por espesores de nieve de más de 20 centímetros en 24 horas desde cotas de 1.000 metros.

Se acumularán esas cantidades también en la cordillera de Asturias y Picos de Europa y en Liébana (Cantabria) desde cotas que podrán bajar hasta 600-700 metros al final del día.

Soplarán rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona y en el interior norte de Castellón.

También serán fuertes, de hasta 90 kilómetros por hora en la provincia de Almería, Albacete, Murcia, interior de Alicante, interior sur de Valencia y Melilla.

El temporal marítimo que afectará a buena parte de la costa, dejará olas de hasta 8 metros en Baleares y de hasta 7 metros en Galicia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Guardia Civil revisará 18.800 armas detonadoras para evitar su transformación en reales

Infobae

Mario Tennis Fever: Super Mario se rodea de amigos en un tenis tan caótico como divertido

Infobae

El 40 % de provincias españolas no dispone de cuidados paliativos pediátricos a domicilio

Infobae

Muere un trabajador en las labores de montaje de las luces de una falla en Burjassot

Infobae

Muere una anciana en el incendio de una vivienda en Vilafranca (Mallorca)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado,

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El cierre de las nucleares “encarecerá” un 23% el coste de la vida y supondrá la “pérdida” de miles de empleos

Ser madre castiga la carrera profesional de las mujeres: durante la edad reproductiva los hombres llegan a ganar 8.000 euros más

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa