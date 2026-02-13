España comenzará y acabará la fase de grupo contra Inglaterra

Madrid, 13 feb (EFE).- La selección española, encuadrada en el grupo 3 de la Liga de Naciones, comenzará y acabará la primera fase de la competición contra Inglaterra, a la que visitará en el encuentro inaugural el sábado 26 de septiembre y recibirá en el último partido el domingo 15 de noviembre.

Según el calendario hecho público por la UEFA, el conjunto de Luis de la Fuente, vigente subcampeón del torneo, recibirá a Croacia en la segunda jornada el 29 de septiembre y a la República Checa en la tercera fecha el sábado 3 de octubre.

Comenzará la segunda vuelta de esta fase en el feudo del conjunto balcánico el martes 6 de octubre, visitará al cuadro checo el jueves 12 de noviembre y, tres días más tarde, cerrará la ronda en casa ante el equipo de los Tres Leones.

En otros grupos de la Liga A, la primera jornada ofrece otros duelos atractivos como el Países Bajos-Alemania, fijado para el jueves 24 de septiembre, día en el que la defensora del título, la Portugal del español Roberto Martínez, recibirá a Gales, mientras que el viernes 25 se jugará el Italia-Bélgica. En la última se intercambiarán los papeles.

Calendario de la Liga A:

- 1ª jornada:

Jueves 24.09.2026 Países Bajos-Alemania (A2) (20.45)

Jueves 24.09.2026 Serbia-Grecia (A2 (20.45)

Jueves 24.09.2026 Noruega-Dinamarca (A4) (20.45)

Jueves 24.09.2026 Portugal-Gales (A4) (20.45)

Viernes 25.09.2026 Italia-Bélgica (A1) (20.45)

Viernes 25.09.2026 Turquía-Francia (A1) (20.45)

- 2ª jornada:

Domingo 27.09.2026 Serbia-Países Bajos (A2) (18.00)

Domingo 27.09.2026 Dinamaca-GALES (A4) (18.00)

Domingo 27.09.2026 Alemania-Grecia (A2) (20.45)

Domingo 27.09.2026 Noruega-Portugal (A4) (20.45)

Lunes 28.09.2026 Bélgica-Francia (A1) (20.45)

Lunes 28.09.2026 Turquía-Italia (A1) (20.45)

Martes 29.09.2026 R. Checa-Inglaterra (A3) (20.45)

Martes 29.09.2026 España-Croacvia (A3) (20.45)

- 3ª jornada:

Jueves 01.10.2026 Alemania-Serbia (A2) (20.45)

Jueves 01.10.2026 Grecia-Países Bajos (A2) (20.45)

Jueves 01/10/2026 Dinamarca-Portugal (A4) (20.45)

Jueves 01/10/2026 Gales-Noruega (A4) (20.45)

Viernes 02.10.2026 Bélgica-Turquía (A1) (20.45)

Viernes 02.10.2026 Francia-Italia (A1) (20.45)

Sábado 03.10.2026 Croacia-Inglaterra (A3) (18.00)

Sábado 03.10.2026 España-R. Checa (A3) (20.45)

- 4ª jornada:

Domingo 04.10.2026 Grecia-Alemania (A2) (20.45)

Domingo 04.10.2026 Países Bajos-Serbia (A2) (20.45)

Domingo 04.10.2026 Portugal-Noruega (A4) (20.45)

Domingo 04.10.2026 Gales-Dinamarca (A4) (20.45)

Lunes 05.10.2026 Francia-Bélgica (A1) (20.45)

Lunes 05.10.2026 Italia-Turquía (A1) (20.45)

Martes 06.10.2026 Croacia-España (A3) (20.45)

Martes 06.10.2026 Inglaterra-R. Checa (A3) (20.45)

- 5ª jornada:

Jueves 12.11.2026 Turquía-Bélgica (A1) (18.00)

Jueves 12.11.2026 Italia-Francia (A1) (20.45)

Jueves 12.11.2026 R. Checa-España (A3) (20.45)

Jueves 12.11.2026 Inglaterra-Croacia (A3) (20.45)

Viernes 13.11.2026 Países Bajos-Grecia (A2) (20.45)

Viernes 13.11.2026 Serbia-Alemania (A2) (20.45)

Sábado 14.11.2026 Noruega-Gales (A4) (18.00)

Sábado 14.11.2026 Portugal-Dinamarca (A4) (20.45)

- 6ª jornada:

Domingo 15.11.2026 Bélgica-Italia (A1) (20.45)

Domingo 15.11.2026 Francia-Turquía (A1) (20.45)

Domingo 15.11.2026 Croacia-R. Checa (A3) (20.45)

Domingo 15.11.2026 España-Inglaterra (A3) (20.45)

Lunes 16.11.2026 Alemania-Países Bajos (A2) (20.45)

Lunes 16.11.2026 Grecia-Serbia (A2) (20.45)

Martes 17.11.2026 Dinamarca-Noruega (A4) (20.45)

Martes 17.11.2026 Gales-Portugal (A4) (20.45)

