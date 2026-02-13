Espana agencias

El PP estará "altamente vigilante" en Indra sin descartar acudir a los tribunales

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- El PP estará "altamente vigilante" a las asignaciones de contratos "sin concurso público" a Indra, así como a la operación planteada con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del presidente de la tecnológica, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, sin descartar acudir a los tribunales si detectaran alguna cuestión que "no fuera legal".

El vicesecretario económico del PP, Alberto Nadal, se ha referido en un encuentro con medios a los contratos públicos que ha recibido Indra, que cifra en "16.000 millones de euros", así como a la operación que se plantea con EM&E, cuya fórmula aún no está decidida.

En este contexto, ha dicho que en el PP estarán "altamente vigilantes" de todos estos asuntos y ha apuntado que "si hubiera una cuestión que no fuera legal, evidentemente plantearía las cuestiones que fueran necesarias, tanto políticas como judiciales".

De momento, en el PP han hecho una "batería de preguntas" al Gobierno sobre las contrataciones con Indra y quiere que se le dé "muchas explicaciones".

Nadal ha considerado "cuanto menos curiosa" la elección de Indra como campeón mundial en defensa y "más extraño" aún que se pretenda fortalecer la base industrial de esta compañía con EM&E, sin que se hayan analizado otras opciones.

"¿Por qué no se hacen licitaciones abiertas cuando no es una empresa cien por cien pública?", ha apuntado en alusión a Indra, de la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene un 28 %.

A su juicio, esta operación "no ha sido normal desde el principio" y lo que sucede entre Indra y EM&E no ocurre "en ningún país del mundo". Esta línea estratégica al PP "nunca" se le hubiera ocurrido "ni por lo más remoto", ha apuntado.

La pregunta inicial, en su opinión, es "por qué se nombra presidente de Indra a una persona propietaria de una empresa con la que podía haber una confluencia estratégica. Es que el pecado es original".

Para Nadal "es irrelevante" si se produce una fusión o una compra entre ambas compañías, ya que "lo verdaderamente relevante es quién diseña este camino y cuál es el objetivo final del mismo".

En la operación existe un conflicto de intereses "de caballo", ha añadido el líder popular, que ha incidido en que la elección de Escribano como presidente de Indra la hizo el Gobierno tras "desplazar" al anterior, Marc Mutra, a Telefónica, para sustituir a José María Álvarez-Pallete y utilizar deuda pública para comprar capital de la operadora. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España comenzará y acabará la fase de grupo contra Inglaterra

Infobae

El empleo extranjero disminuyó en enero en 47.319 afiliados, hasta los 3,04 millones

Infobae

Inteligencia artificial, un aliado del docente para aliviar su creciente carga burocrática

Infobae

Gobierno estudia endurecer las deducciones en IRPF para los caseros que suban el alquiler

Infobae

Exmonjas de Belorado niegan el maltrato a las religiosas mayores: "Les dedicamos la vida"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva cárcel de Guipúzcoa

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

ECONOMÍA

El interés de las hipotecas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid