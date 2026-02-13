El PP estará "altamente vigilante" en Indra sin descartar acudir a los tribunales

Madrid, 13 feb (EFE).- El PP estará "altamente vigilante" a las asignaciones de contratos "sin concurso público" a Indra, así como a la operación planteada con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del presidente de la tecnológica, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, sin descartar acudir a los tribunales si detectaran alguna cuestión que "no fuera legal".

El vicesecretario económico del PP, Alberto Nadal, se ha referido en un encuentro con medios a los contratos públicos que ha recibido Indra, que cifra en "16.000 millones de euros", así como a la operación que se plantea con EM&E, cuya fórmula aún no está decidida.

En este contexto, ha dicho que en el PP estarán "altamente vigilantes" de todos estos asuntos y ha apuntado que "si hubiera una cuestión que no fuera legal, evidentemente plantearía las cuestiones que fueran necesarias, tanto políticas como judiciales".

De momento, en el PP han hecho una "batería de preguntas" al Gobierno sobre las contrataciones con Indra y quiere que se le dé "muchas explicaciones".

Nadal ha considerado "cuanto menos curiosa" la elección de Indra como campeón mundial en defensa y "más extraño" aún que se pretenda fortalecer la base industrial de esta compañía con EM&E, sin que se hayan analizado otras opciones.

"¿Por qué no se hacen licitaciones abiertas cuando no es una empresa cien por cien pública?", ha apuntado en alusión a Indra, de la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene un 28 %.

A su juicio, esta operación "no ha sido normal desde el principio" y lo que sucede entre Indra y EM&E no ocurre "en ningún país del mundo". Esta línea estratégica al PP "nunca" se le hubiera ocurrido "ni por lo más remoto", ha apuntado.

La pregunta inicial, en su opinión, es "por qué se nombra presidente de Indra a una persona propietaria de una empresa con la que podía haber una confluencia estratégica. Es que el pecado es original".

Para Nadal "es irrelevante" si se produce una fusión o una compra entre ambas compañías, ya que "lo verdaderamente relevante es quién diseña este camino y cuál es el objetivo final del mismo".

En la operación existe un conflicto de intereses "de caballo", ha añadido el líder popular, que ha incidido en que la elección de Escribano como presidente de Indra la hizo el Gobierno tras "desplazar" al anterior, Marc Mutra, a Telefónica, para sustituir a José María Álvarez-Pallete y utilizar deuda pública para comprar capital de la operadora. EFE