El PP afronta la campaña de Castilla y León con la incógnita de cuánto peso tendrá Feijóo

Madrid, 13 feb (EFE).- La precampaña de las elecciones de Castilla y León ya está en marcha y el próximo 15 de marzo tendrá lugar la tercera prueba de fuego, después de Extremadura y Aragón, en la estrategia del Partido Popular de desgastar comicio a comicio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de que Alberto Núñez Feijóo estuviera muy presente en el final de la campaña de Aragón, donde los populares se dejaron dos escaños, y algo menos en Extremadura, donde ganaron uno, surge la incógnita de cuánto peso tendrá el presidente del PP en la campaña.

De momento, este viernes Feijóo está en Salamanca, donde presentará, acompañado del presidente castellanoleonés y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a los candidatos de las nueve provincias.

Según Génova, aunque no hay nada definido, Feijóo estará tan presente como Mañueco le pida que esté.

En Castilla y León, señalan, el candidato socialista, Carlos Martínez, tiene un perfil mucho menos nacional de lo que lo tenían Pilar Alegría y Miguel Ángel Gallardo. Esto hizo que las campañas fueran más nacionales de lo que podría ser la de Castilla y León, señalan.

A las puertas de Génova, el pasado lunes, Mañueco afirmaba que él quiere centrar su campaña exclusivamente en los asuntos de Castilla y León.

Una opción que avala un diputado castellanoleonés, quien explica a EFE que cree que Feijóo estará menos metido en la campaña de lo que estuvo en Aragón y que esta decisión recaerá, en cualquier caso, en Mañueco.

Otro diputado recuerda que, puesto que a Feijóo, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, no le gustaba la intervención de Madrid, a él ahora no le gusta entrometerse en los territorios.

En opinión de este diputado castellanoleonés, vinculado con la organización de la campaña, los líderes nacionales sí deben estar presentes porque a nivel mediático dan mucho empuje.

Pese a que falta sólo un mes para los comicios, este diputado explica que la campaña todavía no está definida, aunque sí tendrá a un protagonista, a Mañueco, hablando de propuestas locales.

Además de la presencia, mayor o menor, de Feijóo, otro aspecto que podría influir en la campaña castellanoleonesa y en los resultados de las elecciones es la evolución de las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón.

En Aragón, que celebró elecciones el pasado domingo, todavía los contactos se limitan a mensajes telefónicos, pero en Extremadura el ambiente es de plena ebullición, casi dos meses después de los comicios.

El jueves, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, criticaba que las negociaciones se estén aireando a través de los medios de comunicación y que la presidenta María Guardiola "se haya dedicado a pedir la abstención del PSOE y al mismo tiempo pretender que Vox le apoye".

Millán cree que depende del PP que se llegue a un acuerdo, y el PP, a su vez, dice que son los de Abascal quienes lo están retrasando.

¿Tendrá repercusión la falta de acuerdo en los resultados de Castilla y León? En opinión de uno de los diputados castellanoleoneses, puesto que la fecha de elecciones es bastante cercana, es poco probable que afecte, aunque sí podía repercutir en las siguientes elecciones, las de Andalucía.

Para cuando lleguen esas elecciones, Vox ya habrá tenido que demostrar si su afán de gobernar es real y si son capaces de gestionar, señala.

Vox lo tiene muy claro. La campaña en Castilla y León será similar a las de Extremadura y Aragón, que tan buen resultado le han dado hasta doblar sus apoyos y convertirse en llave de gobierno en ambas comunidades.

En Extremadura pasó de cinco a once escaños (el 16,9 % de los votos) y en Aragón de siete a catorce (el 17,9 %), un crecimiento que también esperan consolidar el próximo 15 de marzo en Castilla y León, donde actualmente cuentan con once procuradores.

Su estrategia volverá a ser una intensa campaña en la calle, con un Abascal omnipresente recorriendo pueblo a pueblo toda la región y sin esperar al inicio oficial de campaña electoral.

Tanto es así que el pasado lunes, en plena resaca electoral por Aragón, Vox ya organizó un gran acto público en Ávila con Abascal en el que presentó a sus candidatos, encabezados por el actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

La inmigración, el éxodo de los jóvenes, los problemas del campo, las dificultades de los autónomos y la inseguridad volverán a ser los ejes centrales de sus mensajes, porque Vox entiende que las preocupaciones de los ciudadanos son, con pequeños matices, las mismas en todas partes. EFE