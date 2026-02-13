Espana agencias

El INE revisa una décima a la baja la inflación de enero y la sitúa en el 2,3 %

Madrid, 13 feb (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima a la baja el índice de precios de consumo (IPC) de enero, hasta el 2,3 %, seis décimas menos que el mes anterior, debido a la menor subida de la electricidad y al abaratamiento de los combustibles y lubricantes.

El INE ha mantenido sin cambios, respecto a los datos adelantados hace dos semanas, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- y la sitúa en el 2,6 %, la misma tasa que en diciembre.

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 3 % en el arranque del año, aunque destaca el encarecimiento de productos como los huevos (30,7 %) y la carne de vacuno (16,3 %). EFE

