Espana agencias

El empleo extranjero disminuyó en enero en 47.319 afiliados, hasta los 3,04 millones

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- El número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se situó en los 3,04 millones de personas de media en enero, tras disminuir en 47.319 ocupados durante el mes, algo habitual al comienzo de año tras el final de la campaña navideña.

Según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros suponen el 14,1 % del total de cotizantes, seis décimas más que hace un año.

En el último año, la afiliación extranjera ha crecido en 195.129 ocupados.

Algo menos de un tercio del total de trabajadores extranjeros proviene de países de la Unión Europea (910.534) y el resto (2.127.624), de países extracomunitarios.

Marruecos encabeza la lista de países de los que provienen la mayoría de los trabajadores con 369.584 afiliados, seguido por Rumanía, con 331.107; Colombia, con 245.960; Venezuela, con 210.984; e Italia, con 201.477 afiliados.

En total, el 57,42 % de los trabajadores extranjeros afiliados son hombres (1.744.480) y el 42,6 % restante son mujeres (1.293.678).

La mayoría de los afiliados se encuadraban en el régimen general, con 2.537.205, representando al 14,1 % del total de cotizantes.

Esta tasa es superior en actividades como la hostelería, donde los asalariados extranjeros representan al 28,9 % de los afiliados; en agricultura, al 26,4 %; en construcción, al 23,5 %; en transporte, al 17,6 %; y en actividades administrativas, al 17,4 %.

El número de autónomos extranjeros se situó en los 496.329, representando al 14,5 % del total de trabajadores por cuenta propia.

Las actividades con mayor presencia de autónomos extranjeros son las telecomunicaciones y programación informática, donde son el 30,8 % del total de afiliados; seguidas de la hostelería (25 %), las actividades inmobiliarias (19 %), las actividades administrativas y la construcción (ambas con 17,6 %).

Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, "el año 2026 comienza con más de tres millones de afiliados a la Seguridad Social nacidos en otros países. Son personas que trabajan, emprenden, cotizan y contribuyen a sostener sectores clave de nuestra economía". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España comenzará y acabará la fase de grupo contra Inglaterra

Infobae

Inteligencia artificial, un aliado del docente para aliviar su creciente carga burocrática

Infobae

Gobierno estudia endurecer las deducciones en IRPF para los caseros que suban el alquiler

Infobae

Exmonjas de Belorado niegan el maltrato a las religiosas mayores: "Les dedicamos la vida"

Infobae

Los accidentes laborales dejan 735 muertes en 2025, 61 menos que en 2024

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva cárcel de Guipúzcoa

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

ECONOMÍA

El interés de las hipotecas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid