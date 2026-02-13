El empleo extranjero disminuyó en enero en 47.319 afiliados, hasta los 3,04 millones

Madrid, 13 feb (EFE).- El número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se situó en los 3,04 millones de personas de media en enero, tras disminuir en 47.319 ocupados durante el mes, algo habitual al comienzo de año tras el final de la campaña navideña.

Según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros suponen el 14,1 % del total de cotizantes, seis décimas más que hace un año.

En el último año, la afiliación extranjera ha crecido en 195.129 ocupados.

Algo menos de un tercio del total de trabajadores extranjeros proviene de países de la Unión Europea (910.534) y el resto (2.127.624), de países extracomunitarios.

Marruecos encabeza la lista de países de los que provienen la mayoría de los trabajadores con 369.584 afiliados, seguido por Rumanía, con 331.107; Colombia, con 245.960; Venezuela, con 210.984; e Italia, con 201.477 afiliados.

En total, el 57,42 % de los trabajadores extranjeros afiliados son hombres (1.744.480) y el 42,6 % restante son mujeres (1.293.678).

La mayoría de los afiliados se encuadraban en el régimen general, con 2.537.205, representando al 14,1 % del total de cotizantes.

Esta tasa es superior en actividades como la hostelería, donde los asalariados extranjeros representan al 28,9 % de los afiliados; en agricultura, al 26,4 %; en construcción, al 23,5 %; en transporte, al 17,6 %; y en actividades administrativas, al 17,4 %.

El número de autónomos extranjeros se situó en los 496.329, representando al 14,5 % del total de trabajadores por cuenta propia.

Las actividades con mayor presencia de autónomos extranjeros son las telecomunicaciones y programación informática, donde son el 30,8 % del total de afiliados; seguidas de la hostelería (25 %), las actividades inmobiliarias (19 %), las actividades administrativas y la construcción (ambas con 17,6 %).

Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, "el año 2026 comienza con más de tres millones de afiliados a la Seguridad Social nacidos en otros países. Son personas que trabajan, emprenden, cotizan y contribuyen a sostener sectores clave de nuestra economía". EFE