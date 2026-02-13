El Covirán ficha al alero estadounidense Javan Johnson

Granada, 13 feb (EFE).- El Covirán Granada, colista de la Liga Endesa, ha incorporado a su plantilla hasta final de temporada al alero estadounidense Javan Johnson, que ya se entrenará este viernes con sus nuevos compañeros y debutará en el partido que jugarán los andaluces este sábado ante el Dreamland Gran Canaria.

Javan Johnson, de 27 años y 201 centímetros de estatura, estaba jugando en la G-League estadounidense, donde esta campaña ha promediado 12 puntos, 3,4 rebotes y 1,5 asistencias en los partidos disputados con el College Park Skihawks.

El nuevo jugador viene a cubrir el vacío dejado en el Covirán Granada tras la marcha de Matt Thomas, alero también estadounidense que era uno de los baluartes del equipo y que se marchó hace varias semanas.

Con su fichaje, el equipo granadino tratará de mejorar su juego exterior y ganar partidos para tener opciones reales de permanencia en la Liga Endesa en la segunda vuelta.

La llegada de Javan Johnson es el último movimiento en forma de fichaje que esta campaña pueden hacer los granadinos, ya que han efectuado tantos cambios en su plantilla que han agotado las fichas disponibles por normativa para una temporada.

El alero llegó este jueves por la noche a Granada, completa este viernes su primer entrenamiento con su nuevo equipo y podrá debutar en el choque de este sábado en el Palacio ante el Dreamland Gran Canaria. EFE

