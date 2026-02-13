El cantautor mallorquín Jaume Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026

Palma, 13 feb (EFE).- El Govern balear ha acordado conceder la Medalla de Oro de Balears 2026 al cantautor mallorquín Jaume Anglada, amigo de Felipe VI, en reconocimiento a una trayectoria artística "excepcional" y a su aportación a la cultura musical de las islas.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el portavoz autonómico, Antoni Costa, quien ha destacado de Anglada una carrera unida por la tradición y la innovación y por su capacidad de enlazar raíces musicales con sensibilidades contemporáneas.

Con este reconocimiento, el máximo galardón que otorga la comunidad autónoma, el Govern premia al cantautor de 53 años y amigo íntimo del Rey Felipe VI, por su proyección del catalán través de la música y por su compromiso sostenido con la difusión cultural del territorio y más allá.

Esta distinción se otorga a personas y entidades que, por su trayectoria y sus servicios, han contribuido de forma decisiva al prestigio, desarrollo y proyección cultural, social o institucional de la islas.

El pasado 8 de agosto, el popular cantante sufrió un accidente cuando viajaba en su motocicleta, después de ser arrollado en Palma por un coche que se dio a la fuga, si bien varios testigos facilitaron la matrícula y el autor de los hechos fue localizado.

Anglada, que permaneció hospitalizado en estado grave en el centro de referencia en Baleares, recibió el alta el 11 de septiembre. El rey Felipe VI, que días antes del accidente asistió a un concierto de su amigo al terminar las regatas en Palma, siguió con atención la evolución del cantautor.

Durante su ingreso, más de 70 amigos, compañeros, artistas, músicos y representantes institucionales de Baleares difundieron un vídeo, que se popularizó en redes sociales, para homenajear y animar al cantautor, muy querido por la sociedad mallorquina. EFE