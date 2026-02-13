Espana agencias

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026

Guardar

Palma, 13 feb (EFE).- El Govern balear ha acordado conceder la Medalla de Oro de Balears 2026 al cantautor mallorquín Jaume Anglada, amigo de Felipe VI, en reconocimiento a una trayectoria artística "excepcional" y a su aportación a la cultura musical de las islas.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el portavoz autonómico, Antoni Costa, quien ha destacado de Anglada una carrera unida por la tradición y la innovación y por su capacidad de enlazar raíces musicales con sensibilidades contemporáneas.

Con este reconocimiento, el máximo galardón que otorga la comunidad autónoma, el Govern premia al cantautor de 53 años y amigo íntimo del Rey Felipe VI, por su proyección del catalán través de la música y por su compromiso sostenido con la difusión cultural del territorio y más allá.

Esta distinción se otorga a personas y entidades que, por su trayectoria y sus servicios, han contribuido de forma decisiva al prestigio, desarrollo y proyección cultural, social o institucional de la islas.

El pasado 8 de agosto, el popular cantante sufrió un accidente cuando viajaba en su motocicleta, después de ser arrollado en Palma por un coche que se dio a la fuga, si bien varios testigos facilitaron la matrícula y el autor de los hechos fue localizado.

Anglada, que permaneció hospitalizado en estado grave en el centro de referencia en Baleares, recibió el alta el 11 de septiembre. El rey Felipe VI, que días antes del accidente asistió a un concierto de su amigo al terminar las regatas en Palma, siguió con atención la evolución del cantautor.

Durante su ingreso, más de 70 amigos, compañeros, artistas, músicos y representantes institucionales de Baleares difundieron un vídeo, que se popularizó en redes sociales, para homenajear y animar al cantautor, muy querido por la sociedad mallorquina. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sara Aagesen ofrece a España para liderar lucha contra cambio climático tras posición EEUU

Infobae

Tiempo adverso, con viento muy fuerte y descenso de temperaturas hasta el domingo

Infobae

Bordalás:"A veces tienen más emoción los partidos de la zona baja que los de la zona alta"

Infobae

El Campeonato de Europa Valencia 2027 da el pistoletazo: “Lo más importante es el legado”

Infobae

El Joventut recala en Zaragoza ante un Casademont sumido en un delicado momento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa