El Burgos quiere seguir soñando con el ascenso y el Cádiz, romper su mala racha

Burgos/Cádiz, 13 feb (EFE).- El Burgos recibirá este sábado en El Plantío al Cádiz con la intención de añadir una victoria a su cuenta que le permita seguir soñando con el ascenso, ante un rival en horas bajas que quiere poner fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El conjunto burgalés, séptimo clasificado, llega reforzado tras puntuar fuera de casa en un campo exigente, el Estadio de Gran Canaria, mientras que el Cádiz de Gaizka Garitano afronta el duelo herido.

Pese a todo, el técnico del Burgos, Luis Miguel Ramis, advirtió de que el conjunto andaluz combina disciplina colectiva con calidad individual, lo que lo convierte en “un rival muy difícil de superar”.

Ramis incidió en que el Cádiz domina múltiples registros: intensidad en las disputas, capacidad para atacar por dentro y por fuera, velocidad y fortaleza física.

Ante ese perfil, el Burgos deberá manejar bien los ritmos del encuentro y evitar que el partido se convierta en un intercambio de golpes que favorezca el poderío del rival.

Otro factor que podría influir es el estado del césped de El Plantío, muy afectado por la lluvia.

Ramis mostró su confianza en que haya mejorado respecto al último partido y señaló que, si no está en condiciones óptimas, ambos equipos deberán adaptarse.

El Cádiz viaja a Burgos con una sola idea, la de resurgir después de cuatro derrotas seguidas, su peor racha de la temporada.

Tiene la necesidad de ofrecer una versión sólida desde el inicio y minimizar errores, lo que le ha costado en los últimos encuentros no poder puntuar, por lo que el conjunto que dirige Gaizka Garitano afronta la cita con el objetivo de recuperar sensaciones y sumar puntos que refuercen su confianza.

En el equipo andaluz, causa baja el uruguayo Brian Ocampo por sanción, la segunda en tres semanas, y su sustituto podría ser José Antonio de la Rosa, y esta semana ha vuelto a la lista de convocados Jesús Fernández 'Suso' tras una larga lesión, pero Garitano anticipó que aún es prematura su titularidad.

El central Jorge More está disponible tras haber cumplido un partido de sanción la semana pasada y es probable que vuelva al once inicial.

- Alineaciones probables:

Burgos: Cantero, Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante, David González, Curro, Íñigo Córdoba, Fer Niño.

Cádiz: Aznar; Carcelén, More, Recio, Climent; Diakité, Ortuño, De la Rosa, Cordero; García Pascual y Dawda.

16:15 horas

Árbitro: Marta Huerta (Comité de Árbitros de Tenerife)

Estadio Municipal de El Plantío.

1011865

1011383

vfr/jsb/igg/ism