Efemérides de 14 de febrero

Madrid, 13 feb (EFE).- Un 14 de febrero de 1996 el jurista Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional, fue asesinado por ETA.

También un 14 de febrero se aprobó la Ley de Nacionalización del Banco de Inglaterra (1946), Jomeini emitió una fatua que condenaba a muerte por blasfemo a Salman Rushdie (1989) y la multinacional tecnológica estadounidense CTR fue renombrada como IBM (1924).

Día de los Enamorados o Día de San Valentín.

Día Europeo de la Salud Sexual.

Día de Mundial de las Cardiopatías Congénitas.

1503.- Una Real Cédula de Isabel la Católica designa los oficiales reales que dirigirán la Casa de Contratación de Indias, destinada a fomentar el comercio en los territorios españoles en ultramar.

1556.- El Arzobispo de Canterbury, Tomás Cranmer es degradado por Roma de sus órdenes sagradas por su compromiso con la Reforma inglesa.

1779.- El navegante y capitán de la Marina Real británica, James Cook, es asesinado en Hawai por habitantes de la isla.

1895.- 'La importancia de llamarse Ernesto' del escritor irlandés Oscar Wilde, una obra teatral sobre las costumbres de la sociedad británica, se estrena en Londres.

1912.- Arizona es admitido como el cuadragésimo octavo estado de los Estados Unidos.

1918.- El Gobierno soviético liderado por Vladimir Lenin establece en Rusia el calendario gregoriano en sustitución del juliano y el 1 de febrero pasa a ser directamente el 14 de febrero.

1924.- La multinacional tecnológica estadounidense CTR es renombrada como IBM (International Business Machines).

1939.- El acorazado 'Bismarck', el mayor de la marina de guerra alemana durante la Segunda Guerra Mundial, es botado en Kiel.

1946.- El Parlamento británico aprueba la Ley de Nacionalización del Banco de Inglaterra propuesta por los laboristas.

- Se estrena en los Ángeles la película estadounidense 'Gilda', que pasaría a la historia cinematográfica por la escena en que Rita Hayworth es abofeteada por Glenn Ford.

1950.- Mao Zedong y Iósif Stalin firman en Moscú (URSS) el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua Chino-soviético.

1967.- El diario New York Times anuncia el hallazgo de unos manuscritos del genio renacentista Leonardo da Vinci en la Biblioteca Nacional de Madrid.

1970.- El grupo británico de rock The Who graba 'Live at Leeds', su primer álbum en vivo, considerado uno de los mejores directos de todos los tiempos.

1972.- Se inaugura el Museo de Cera de Madrid.

1983.- Ariel Sharon dimite como ministro de Defensa de Israel, acusado de instigar la matanza en los campos de palestinos de Sabra y Chatila (Beirut).

1989.- El ayatollah Jomeini emite una fatua por la que condena a muerte por blasfemo a Salman Rushdie, autor de 'Los versos satánicos'.

1996.- El jurista Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992, es asesinado por la banda terrorista ETA.

2005.- Youtube, el principal servicio global de transmisión de vídeos en Internet, activa su dominio web.

- La primera secuenciación de ADN mitocondrial de restos de neandertales en España determina que eran genéticamente similares a las del resto de Europa.

2006.- Sotheby's vende la fotografía del artista estadounidense Edward Steichen 'The Pond-Moonlight' por 2,9 millones de dólares, una cifra récord por una instantánea hasta esa fecha.

- Sophos detecta el primer virus que ataca el sistema operativo de los ordenadores de Apple, el Mac OS X, un troyano denominado Leap-A que se extiende a través del programa de mensajería iChat.

2023.- El Gobierno español aprueba la subida del salario mínimo hasta 1.080 euros.

NACIMIENTOS

---------------------

1928.- Juan García Hortelano, escritor español.

1942.- Michael Bloomberg, político estadounidense, fue alcalde de Nueva York.

1943.- Marceo Parker, saxofonista de jazz estadounidense.

1944.- Alan Parker, cineasta británico.

1947.- Tim Buckley, músico estadounidense.

1949.- Rafael A. Calderón, ex presidente de Costa Rica.

1959.- Victor Mendes, matador de toros portugués.

1964.- Gianni Bugno, campeón ciclista italiano.

1972.- Najwa Nimri, actriz española.

1987.- Edinson Cavani, futbolista uruguayo.

1992.- Christian Eriksen, futbolista danés.

2001.- Claire Stone, creadora de contenido digital estadounidense.

DEFUNCIONES

----------------------

1400.- Ricardo II, rey inglés.

1831.- Vicente Guerrero, insurgente independentista mexicano.

1929.- Tom Burke, atleta estadounidense, el primer campeón olímpico de los 100 metros lisos.

1975.- P.G. Wodehouse, escritor inglés.

1990.- José Luis López Panizo, futbolista español.

1996.- Francisco Tomás y Valiente, jurista español, expresidente del Tribunal Constitucional español.

1998.- José Ignacio Barraquer, cirujano oftalmólogo.

2004.- Marco Pantani, ciclista italiano.

2015.- Michele Ferrero, empresario italiano, propietario de Chocolates Ferrero.

2021.- Carlos Menem, expresidente de Argentina.

.- Francisco Luzón, financiero español.

2022.- Luis Marín, actor español.

2024.- Ventura Pérez Mariño, jurista español, magistrado de la Audiencia Nacional.

.- José Lladó, político y empresario español.

2025.- Cacá Diegues, cineasta brasileño, referencia del Cinema Novo.

