Detenido un prófugo de Finlandia que se escondía en una autocaravana en Alicante

Alicante, 13 feb (EFE).- Un hombre de 53 años reclamado por las autoridades de Finlandia por delitos de difamación y acoso cometidos entre 2002 y 2023 y con una condena de 8 años de cárcel ha sido detenido cuando se escondía en una autocaravana en la costa de Orihuela (Alicante).

Según la Policía Nacional, sobre este individuo pesa una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en vigor desde junio de 2025 y ha sido capturado en una operación coordinada entre el Grupo de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial con el Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Alicante.

Los hechos por los que se le buscaba fueron cometidos entre los años 2022 y 2023 en las localidades finlandesas de Imatra y Ruokolahti, donde realizó alrededor de 3.000 publicaciones en distintos canales de redes sociales y foros de debate en los que difamaba a una tercera persona, a la cual causó un daño significativo.

Estas publicaciones contenían información falsa y debido a la difamación realizada hacia ella y su negocio, le fueron denegadas dos ofertas que presentó sobre una licitación, llegando a causarle un perjuicio económico de más de 20.500 euros.

Del mismo modo, causó el mismo perjuicio a otra persona con la publicación de al menos 130 mensajes en las mismas plataformas digitales lo que le llevó a la cancelación de trabajos acordados con clientes debido a las publicaciones realizadas por el reclamado.

El detenido ya ha sido puesto a disposición del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición. EFE

ams-jeg/aam