Descubren células senescentes en enfermos de alzhéimer que abren la puerta a nueva terapia

Málaga, 13 feb (EFE).- Un equipo de investigadores de Málaga ha demostrado que los astrocitos, células clave para la salud cerebral, adquieren un estado senescente en pacientes con alzhéimer, lo que abre la puerta a futuras terapias para esta enfermedad.

El estudio ha sido realizado por investigadores del grupo NeuroAD (Neuropatología de la Enfermedad de Alzheimer) del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga (UMA), también pertenecientes al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Plataforma BIONAND) y al Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERNED).

El estudio demuestra, por primera vez, la presencia de astrocitos senescentes -células que, aunque permanecen vivas, han perdido su funcionalidad- en el cerebro de pacientes con alzhéimer, situando este proceso de envejecimiento celular como un mecanismo clave en la neurodegeneración, ha informado este viernes la UMA en un comunicado.

Los astrocitos son las células gliales más abundantes del cerebro y desempeñan un papel esencial en el mantenimiento y la protección de las neuronas, garantizando su supervivencia y correcto funcionamiento.

Sin embargo, la investigación revela que, en pacientes portadores del genotipo de mayor riesgo para la enfermedad de Alzheimer (APOE4), estas células experimentan un envejecimiento patológico prematuro.

"Hemos comprobado que estos astrocitos dañados no solo pierden su capacidad de proteger a las neuronas, sino que además adoptan un perfil proinflamatorio que compromete gravemente la supervivencia neuronal", han explicado los autores del trabajo.

Al entrar en un estado de senescencia, las células acumulan daños en su ADN, presentan alteraciones en sus mitocondrias -las 'fábricas de energía' celulares- y liberan moléculas tóxicas que amplifican la inflamación y el daño en el tejido cerebral.

Para alcanzar estas conclusiones, el equipo recurrió a una tecnología puntera basada en el uso de células madre pluripotentes inducidas (iPSCs). A partir de pequeñas muestras de piel de pacientes, los investigadores lograron reprogramar estas células en el laboratorio hasta transformarlas en astrocitos humanos funcionales.

Así han podido estudiar los mecanismos de la enfermedad directamente en células humanas y superar las limitaciones de los modelos animales, que no siempre reproducen con fidelidad la complejidad del cerebro humano, han explicado.

Este descubrimiento adquiere relevancia dado que todavía no existe un tratamiento eficaz para curar o frenar la progresión del alzhéimer, una enfermedad con la que conviven más de 1,2 millones de personas en España, ha destacado la UMA.

Los resultados del estudio, que ha sido publicado en la revista 'Journal of Neuroinflammation', abren una vía de esperanza basada en el desarrollo de estrategias terapéuticas innovadoras -como los fármacos senolíticos- orientadas a eliminar o "reprogramar" estos astrocitos envejecidos con el objetivo de proteger a las neuronas y ralentizar el deterioro cognitivo.

El trabajo ha sido liderado por la doctora Antonia Gutiérrez, catedrática de Biología Celular e Investigadora Principal del grupo NeuroAD, junto al doctor Juan Antonio García León, profesor titular de Biología Celular. EFE