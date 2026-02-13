Cucurella sufre una lesión en los isquiotibiales

Londres, 12 feb (EFE).- El español Marc Cucurella, del Chelsea, sufre una lesión en los isquiotibiales y no tiene fecha de vuelta prevista a los terrenos de juego.

El futbolista español notó unas molestias en los isquiotibiales este martes en el empate a dos contra el Leeds United y fue sustituido en el descanso.

Pasó pruebas este jueves por la mañana y no estuvo presente en la clasificación de su equipo este viernes a los octavos de final de la FA Cup contra el Hull City (0-4).

"Tiene un problema en los isquiotibiales. No te puedo dar un plazo de vuelta ahora mismo", confirmó Liam Rosenior, técnico del Chelsea, tras el encuentro.

Cucurella ha sido uno de los jugadores indispensables tanto para Enzo Maresca como para Rosenior y esta temporada ha disputado 35 partidos. Además, es uno de los pilares de la selección español y un fijo para Luis de la Fuente, que cuenta con él para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que empieza en junio. EFE