Colau celebra el mensaje de Rufián y llama a la unidad, incluida Podemos: "Hay que superar egos y rencillas del pasado"

La exalcaldesa de Barcelona y exlíder de los Comuns Ada Colau ha hecho un llamamiento este viernes a un "frente democrático amplio" y ha valorado de forma "muy positiva" el llamamiento del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a la unidad de la izquierda, primando su perfil progresista sobre el independentista.

"Es momento de diálogo, de generosidad, de no estar con rencillas del pasado, de superar los egos y de ponernos al servicio de las mayorías sociales para unirnos", ha afirmado Colau en declaraciones a Europa Press.

Además, ha calificado el momento actual de "excepcional", situando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder de Vox, Santiago Abascal, en la misma órbita política que figuras internacionales de "extrema derecha" como el estadounidense Donald Trump o el argentino Javier Milei.

Según la exalcaldesa, una hipotética victoria de estos sectores podría derivar en escenarios "impensables", como detenciones de inmigrantes en las calles o el retroceso a jornadas laborales de 12 horas, "como ocurre en Argentina".

UNIDAD POR ENCIMA DE LAS SIGLAS

Respecto al proyecto de Sumar y la reconfiguración de la izquierda, Colau ha subrayado que la supervivencia de la democracia "no puede depender ni de un partido ni de una persona".

En este sentido, ha pedido a las formaciones progresistas --incluyendo a Podemos-- y a los actores de la sociedad civil que prioricen los "objetivos por delante de las siglas".

"Esto es una llamada a todo el mundo. A todas las formaciones progresistas, a todos los actores sociales. Insisto: aquí no sobra nadie", ha aseverado Colau.

Asimismo, ha insistido en que es el mejor momento para la movilización evitando así, "volver a las cavernas" y perder derechos y libertades básicas que parecían intocables.

RESPALDO A GABRIEL RUFIÁN

Colau también se ha referido a las recientes intervenciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, valorando positivamente que adopte un perfil más allá del eje independentista para reivindicar su faceta progresista.

"Me parece muy positivo, estoy muy agradecida con esa intervención de Rufián y bienvenida sea si sirve para hablar de unir fuerzas y hacer este frente democrático amplio para evitar que la extrema derecha traiga los discursos de odio al Gobierno", ha declarado la exalcaldesa de Barcelona.